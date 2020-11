Els fenòmens paranormals de la criança

res de ciència-ficció, res d'extraterrestres ni de personatges amb disfresses terrorífiques. Jo parlo de fenòmens paranormals amb els quals possiblement haureu de conviure si entreu a jugar en l'univers de la criança. Ho faig per militància: crec que és important que sapigueu tot el que us pot tocar viure si accepteu participar d'aquesta partida. Avisats i avisades esteu.de la criança està ple de fets i situacions que semblen paranormals. De fet, ho creus fermament fins que alguna persona t'explica que no, que són ben comuns, i en la majoria de casos hi ha explicacions mèdiques o científiques que ho demostren. El fet és que jo mai les he aconseguit memoritzar, però us asseguro que, quan me les han explicat, m'ha semblat que tenien tot el sentit del món. Tot i això, quan ens passen per primera vegada, vinguts del no-res, els considerem fenòmens absolutament paranormals. Els heu viscut? Us en comparteixo alguns exemples.se'ls irrita el cul. Us ho prometo. I mira que és com si a un adult li diguessin que per no netejar-se bé l'entrecuix li sortiran càries. Són relacions estranyes entre parts del cos allunyades, no? L'explicació a més, té a veure amb saliva i acideses. No me'n demaneu més detalls perquè no ho he retingut.sovint et fan mal les articulacions del canell i t'agafen rampes. De veritat: estàs grossa i embarassada i ja en tens prou com per al damunt, haver-te de preocupar per un canell que en principi, no és qui t'aguanta el panxot. Així que vinga a menjar plàtans, perquè la cosa vagi millor.amb l'embaràs et puja la miopia. D'això ja us n'havia parlat, però no em canso d'explicar-ho. És com si per anar a córrer t'hagués de créixer més el cabell, saps? I parlant de cabell: en una època de l'embaràs el cabell està més radiant i bé que mai, i després de parir, sembla que la calvície estigui a punt d'apoderar-se del teu cap. No es podrien equilibrar una mica, aquests dos moments tan estranys?en primera persona, però no deixa de ser estranyíssim: quan els nadons tenen mals de panxa (o còlics), els poses dins d'una banyera que té forma de test o de paperera, i es troben millor. A veure, que si jo tinc mal de panxa i em regaleu un jacuzzi, potser també milloro...de la torticolis i els mals d'esquena generalitzats quan ets una mare lactant. Qui t'hauria de dir que, de donar pit, el que més mal et faria serien les cervicals... I ja que hi som, també durant la lactància: això que et recomanen (i resulta que funciona) de posar-se fulles de col damunt dels pits quan t'estan a punt d'explotar també és una cosa ben estranya. Algú ho havia de dir. Com quan pel mal de coll recomanen menjar gelats: crec que són coses que mai arribaré a entendre.són les hemorroides. Poden aparèixer amb facilitat durant l'embaràs o en el postpart. Així que no és per desanimar-vos, però si esteu gestant, teniu números de patir-les. Si ho feu, deixeu-vos de silencis i queixeu-vos en veu alta. Hi teniu tots els drets!és el que les genives se t'inflamen o t'agafen més caries durant l'embaràs. De debò: jo pensava a tenir una criatura i no en fer créixer el compte corrent dels dentistes.estranys més estrellats! Aquest fins hi tot té nom: s'anomena "Baby Brain", però que jo li diria "Embolicar-la fort". La vius quan estàs embarassada i no fas més que embolicar-la. Sobretot per oblits. Les claus de casa, l'olla el foc, anar a fer un encàrrec i quan ets al carrer no recordar què anaves a fer... Tinc una bona amiga que, embarassada, es va oblidar l'iPad a l'aeroport o la targeta després de comprat un bitllet de transport públic. Qui diu que l'embaràs no és una bona aventura?per tot això, hi ha explicacions sensates i molt terrenals. Tot i això jo defenso que la paranormalitat de la maternitat, és infinita. De fet, el fenomen paranormal més bèstia de tots és l'iniciàtic: que el teu cos, cuidi i faci créixer durant 9 mesos, aquesta petita criatura.

