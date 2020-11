Detenen dues persones per cultivar marihuana a una casa ocupada de Manises

Agents de la policia espanyola han detingut a la localitat valenciana de Manises a un home de 29 anys i una dona de 37 com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i ocupació d'immobles després de cultivar marihuana a l'interior d'una casa ocupada. L'operació policial ha permès desmantellar una plantació d'aquesta substància estupefaent i s'han intervingut 100 plantes, així com cabdells i esqueixos.Els agents van tenir coneixement que els ara detinguts podrien estar dedicant-se al cultiu massiu de marihuana a gran escala. Durant les investigacions, els policies van descobrir que aquests utilitzaven un habitatge ocupat propietat d'una entitat bancària, en què feien vida quotidiana al primer pis i a la planta baixa van establir una plantació de marihuana, ha informat la policia en un comunicat.Els policies van registrar l'habitatge i al seu interior van localitzar una plantació formada per dues grans estades i van intervenir 100 plantes de marihuana, 400 esqueixos en primera fase de creixement, 1.500 grams de cabdells, planters, testos, així com prop de 900 euros en efectiu i instruments destinats al cultiu d'aquesta droga.Els investigadors van descobrir també que els sospitosos defraudaven tant subministrament elèctric com d'aigua i que tenien muntat un sistema professional de ventilació i cultiu a fi d'evitar aixecar sospites entre el veïnat.Els agents han detingut els sospitosos com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i ocupació d'immobles. L'home, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial, mentre que la dona ha estat posada en llibertat un cop escoltada en declaració després de ser advertida de l'obligació de comparèixer davant l'autoritat judicial quan sigui requerida.

