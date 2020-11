La tensió entre Mainat i Dobrowolski esclata a les xarxes

El serial entre el productor Josep Maria Mainat i la seva dona, Angela Dobrowolski, ha afegit una nou ingredient més a la tensa relació. Dobrowolski l'ha bloquejat a Twitter i Mainat ho ha comentat amb un "Ups!".Tot plegat, ha arribat després que aquesta setmana fos detinguda per intentar entrar a la casa que Mainat té a Canet de Mar. Amb ella també hi havia el seu amant i ambdós, després de declarar davant del jutge, van quedar en llibertat L'exmembre de la Trinca, precisament també aquesta setmana, ha parlat per primer cop i ho va fer al Tot es mou de TV3. Va admetre "tinc por. Vist el que fa penso que és capaç de moltes coses, i no sé on pot arribar" i li va demanar a Dobrowolski que "si us plau reaccioni" perquè "ara ha d'estar bé. Ha de demostrar que no va intentar matar el seu marit i les coses que està fent no ajuden".També va confessar estar "una mica al límit" per la pèrdua de normalitat en la seva vida: "Tinc nens, he canviat tres vegades de pis perquè tenia una persecució mediàtica", lamentava.

