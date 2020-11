Detenen en 48 hores a Barcelona vuit lladres multireincidents que acumulen 154 antecedents

Els Mossos d'Esquadra han detingut en 48 hores a Barcelona vuit lladres multireincidents que acumulen un total de 154 antecedents. Els arrestos es van produir els dies 25 i 26 de novembre a la capital catalana en el marc de l'operació Tremall, que es va posar en marxa al juny per neutralitzar l'acció dels pispes que reiteradament cometen fets delictius. En un dels casos al districte de Sant Martí, els agents van aturar i detenir un lladre que portava tres bosses amb 10 mòbils –un dels quals constava com a sostret en un robatori amb força dins un bar-, dos radiocassets de cotxe, tres armes simulades, dos comandaments de Play Station, una defensa extensible i una maleta amb una televisió petita de cotxe.Uns altres tres lladres van ser enxampats el dimecres 25 per un robatori amb força en unes oficines de l’Eixample i per una temptativa de robatori de bicicletes estacionades al carrer. En aquest darrer cas, els Mossos van detenir l'home també per un atemptat contra els agents de l’autoritat, ja que en el moment en què es va demanar que s'identifiqués a la policia, l'individu va reaccionar de manera violenta i va agredir els agents. Un dia després, en una altra actuació policial al districte de l'Eixample, els agents van detenir un home que acabava de cometre dos robatoris amb una navalla als responsables d'un forn de pa i un restaurant.Poc temps després al districte de Ciutat Vella, es va arrestar una persona que havia amenaçat i intimidat al treballador d'un supermercat per robar-li una ampolla d'alcohol. El detingut, un cop a l'interior del vehicle policial, es va començar a donar cops de cap a la mampara. I a la plaça de Catalunya, un jove de 20 anys va alertar la policia que una persona li acabava d'estirar del coll la seva cadena d'or. Diverses unitats policials van iniciar una recerca de l'autor amb les característiques que havia aportat la víctima i, finalment, el van localitzar i detenir.També a Ciutat Vella una patrulla de paisà va detenir dues persones que havien ruixat a la seva víctima amb un esprai de defensa personal i li havien sostret 80 euros. La ràpida actuació policial va permetre aturar els lladres i recuperar els diners sostrets. Els 8 detinguts van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona. El jutge ha decretat l'ingrés a presó de dos dels investigats.

