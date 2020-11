El Club Super3 s'estrena a Twitter

Tots som súpers. Tots som grans. Siguem petits o gegants! Benvinguts gegants! 😉 — Super3 (@super3cat) November 29, 2020

El Club Super3 s'ha estrenat a Twitter . Aquest diumenge ha publicat les dues primeres piulades, en què ha assenyalat l'inici a la xarxa social. Malgrat que ha manifestat que "sabem que aquí no hi ha súpers, però us volem explicar com intentem ajudar-los en el seu creixement personal. És el que ens preocupa i ocupa"."Tots som súpers. Tots som grans. Siguem petits o gegants! Benvinguts", ha rematat amb les primeres paraules al món tuitaire. El Club Super3 arribarà a les tres dècades el febrer de 2021, quan es va fer la primera emissió.Una arribada que molts tuitaires han celebrat, així com TV3 que els ha donat la benvinguda. El Club Super3 va rebre el Premi Nacional de Comunicació, en la categoria de televisió, el 2016, el mateix que

