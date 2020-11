L'Administració Trump revisa la pena de mort amb mètodes més cruels

El Departament de Justícia dels Estats Units ha aprovat nous mètodes per a presos condemnats a la pena de mort per delictes federals. Es tracten de l'afusellament, el gas nitrogen i l'electrocució, que s'afegeixen a la injecció letal, que és aplicable a tots els estats del país.Una modificació anunciada aquesta setmana i que s'aplicarà a partir del 24 de desembre, després de la revisió que s'ha fet dels protocols. Serà, probablement, un dels darrers canvis de l'administració de Donald Trump, abans d'abandonar la Casa Blanca al gener.Precisament, sota el mandat de Trump es van reprendre les execucions federals, després de 17 anys. Va ser Daniel Lewis Lee, condemnat per tres assassinats el 1996. Lee va rebre la injecció letal. Ell va ser el primer d'uns altres quatre que el van seguir, sentenciats a la pena de mort i que va tenir lloc al Centre Penitenciari Terre Haute, a l'estat d'Indiana.

