Salvador Macip aposta perquè els nens comptin a les limitacions de les trobades de Nadal

El metge i investigador de la Universitat de Leicester, Salvador Macip, ha apostat perquè els nens comptin en els àpats de Nadal com un adult. En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio , Macip ha assegurat que "no sabem encara quin paper juguen en la transmissió" i en aquest sentit, ha subratllat que "hi ha estudis cap a totes bandes".Macip ha destacat que els treballs fets sobre la incidència que té la canalla en la propagació del coronavirus "es fan amb dades actuals i es treuen les conclusions que es treuen, però molts estudis en les seves conclusions apunten que no es pot dir amb garanties que no participin d'una forma important en el contagi" i ha puntualitzat quan es parla de nens, s'engloba de 0 a 18 anys.[noticiadiari]2/212352[noticiadiari]L'especialista ha demanat "repensar" la celebració nadalenca i per això, ha reclamat que "la forma més segura" de fer-ho "és cadascú a casa seva". Al seu parer, s'està fent una desescalada "per arribar al Nadal en condicions" i ha avisat que "si no posem una mica de seny" al genere hi haurà un pic de casos. Macip ha dit que té la sensació semblant a la de l'estiu i que s'està reobrint amb dades elevades.Ha expressat un alè d'esperança amb les vacunes, "s'està veient la llum al final del túnel" i ha augurat que a l'estiu es pot estar "en una situació millor, en un 2021 que ha previst es vagi "tombant" la pandèmia. Ara bé, ha advertit que "queda desplegar tota la vacunació" i en una "primera tanda no cobrirà tota la població de risc i persona sanitari". Macip ha recalcat que el seu pronòstic s'aconseguirà si la gent es vacuna, en referència a les enquestes que indiquen un alt percentatge de la ciutadania contrària a fer-ho.

