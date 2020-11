Mor als 85 anys David Prowse, l'actor que va interpretar Darth Vader

L'actor David Prowse, conegut per interpretar a Darth Vader en la trilogia original de Star Wars, ha mort aquest diumenge a l'edat de 85 anys. La mort de l'intèrpret nascut a Bristol (Regne Unit) ha estat anunciat per la seva agència de representació a Twitter aquest matí i confirmat per mitjans com Sky News.Prowse, que va posar el seu cos, però no la veu, a Darth Vader, també era àmpliament conegut al Regne Unit per una campanya de conscienciació viària que ensenyava a creuar als nens del carrer i per la qual el 2000 va rebre l'Ordre de l'Imperi britànic.Després del seu paper en Star Wars va romandre apartat de cinema, però prèviament va realitzar altres papers en pel·lícules com La Taronja Mecànica i va interpretar fins a tres vegades a Frankenstein.

