La majoria de pulmons de pacients greus de Covid es recuperen bé, segons un estudi

El teixit pulmonar de pacients que van patir la Covid-19 de forma greu mostra una bona recuperació en la majoria dels casos. Així ho va revelar un estudi realitzat pel centre mèdic universitari de Radboud que ara s'ha publicat a la revista Clinical Infectious Diseases.Una conclusió cridanera d'aquesta investigació és que el grup que va ser derivat per un metge de capçalera no es va recuperar tan bé com els pacients que van ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital.L'estudi, dirigit pel pneumòleg Bram van den Borst, va incloure a 124 pacients que s'havien recuperat d'infeccions agudes per Covid-19. Van visitar la clínica de cures posteriors de coronavirus del centre mèdic de la universitat de Radboud, als Països Baixos. Els pacients van ser examinats per tomografia computeritzada i una prova de funció pulmonar, entre altres anàlisis.Després de tres mesos, els investigadors van fer un balanç, que va revelar que el teixit pulmonar dels pacients s'estava recuperant bé. El dany residual en el teixit pulmonar va ser generalment limitat i s'observa amb més freqüència en pacients que van ser tractats a l'UCI.Les queixes més comunes després de tres mesos són fatiga, dificultat per respirar i dolors de pit. Moltes persones també experimenten limitacions en la seva vida diària, així com una qualitat de vida disminuïda.L'investigador principal i pneumòleg Bram van den Borst explica: "Els patrons que veiem en aquests pacients mostren similituds amb la recuperació després d'una pneumònia aguda o síndrome de dificultat respiratòria aguda (SDRA), en el qual s'acumula líquid en els pulmons durant molt de temps. És encoratjador veure que els pulmons després de les infeccions per Covid-19 exhibeixen aquest nivell de recuperació", postil·la.Els pacients es van dividir en tres categories per a l'estudi: un grup amb pacients que van ingressar a l'UCI, un grup de pacients que van ingressar en una sala d'infermeria a l'hospital i, finalment, un grup amb pacients que van poder quedar-se a casa, però van experimentar símptomes persistents que finalment van justificar una remissió del seu metge de capçalera.L'estudi va avaluar com els va anar als pacients després de tres mesos i va revelar que els pacients que van ser remesos a la clínica de posttractament pel seu metge de capçalera van mostrar la pitjor recuperació en el període següent. Per descomptat, aquest últim grup de pacients va ser derivat a causa de la persistència dels símptomes."No obstant això, sembla que hi ha un subgrup clar de pacients que inicialment van experimentar símptomes lleus de Covid-19 i després van seguir experimentant queixes i limitacions persistents a llarg termini --explica Bram van den Borst--. El més sorprenent és que amb prou feines trobem anomalies en els pulmons d'aquests pacients. Atesa la varietat i gravetat de les queixes i la mida plausible d'aquest subgrup, hi ha una necessitat urgent de realitzar més investigacions sobre les explicacions i les opcions de tractament".El centre mèdic de la universitat de Radboud va establir la clínica de cures posteriors de coronavirus en la ubicació de Dekkerswald com a reacció a un augment observat en els senyals que una quantitat substancial de pacients amb Covid-19 experimentaven queixes a llarg termini, que anaven des de tos, fatiga i dificultat per respirar fins ansietat i limitacions físiques.

