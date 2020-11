Científics xinesos ara diuen que la Covid es va originar a l'Índia i no a Wuhan

Altres notícies que et poden interessar

Nou gir de guió en la història dels orígens del coronavirus. Ara científics xinesos asseguren que la infecció es va originar a l'Índia l'estiu del 2019 i que després va arribar a Wuhan (ciutat que es considera el bressol de la Covid-19). La teoria que defensen, segons recullen diversos mitjans, és que es va arribar fins a la Xina saltant d'animals a humans a través d'aigües contaminades, i que finalment es va localitzar a Wuhan.Ara bé, aquesta informació cal agafar-la amb pinces: es tracta d'una investigació que encara està en fase de preimpressió i ha de ser revisat per acabar de determinar si es tracta d'una investigació fiable i que s'ha fet públic en un context de tensions entre l'Índia i la Xina. A hores d'ara les relacions entre els dos països es troben en un punt delicat per la frontera que es disputen a l'Himàlaia.L'estudi dels investigadors xinesos encara que estigui en fase de preimpressió es pot consultar al Social Science Research Network (SSRN). A l'article l'equip utilitza l'anàlisi filogenètic, un estudi de com muta un virus, per intentar rastrejar els orígens de la Covid-19. Ara cal esperar per veure si aquestes informacions aconsegueixen el vistiplau de la comunitat científica i es confirmen.Segons l'estudi, el virus original hauria aparegut per primera vegada l'estiu del 2019. "Del maig al juny de 2019, la segona onada de calor més llarga registrada en el centre-nord de l'Índia i Pakistan va provocar una greu crisi d'aigua a la regió. La falta d'aigua va fer que els animals salvatges, com ara micos, s'involucressin en una lluita mortal per l'aigua entre ells i segurament hauria augmentat la possibilitat d'interaccions entre humans i animals salvatges", sosté l'article que conclou que l'orígen de la Covid-19 podria estar associada amb l'onada de calor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor