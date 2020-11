Condemnen a tres anys i mig de presó l'activista independentista Adrián Sas

3 anys, 6 mesos i un dia de condemna per l’Adrián Sas.Poc després d'una setmana del judici, hem rebut la sentència condemnatòria contra l'Adrián Sas.Des del grup de suport Sas Absolució, Baula Xarxa Solidària i Alerta Solidària denunciem i condemnem aquesta sentència. pic.twitter.com/pNuyP2XD2P — Sasabsolució (@sasabsolucio) November 28, 2020

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a tres anys i mig de presó l'activista independentista Adrián Sas per les protestes al Parlament durant el primer aniversari de l'1-O. Des del seu grup de suport acusen la Generalitat d'haver fet augmentar la condemna, que inicialment hauria estat de dos anys. Els advocats de l'administració i la Fiscalia demanaven penes de fins a set anys per al veí de Vilafranca del Penedès, que va ser jutjat la setmana passada. La defensa presentarà recurs contra un veredicte que implicaria l'ingrés del jove a la presó.El tribunal considera acreditat que Sas va cometre un delicte d'atemptat contra l'autoritat, que suposa tres anys de preso, i un altre de lesions, que suposa sis mesos de privació del llibertat. Per contra, ha estat absolt del delicte de desordres públics. A més, haurà de pagar una multa de 720 euros i indemnitzar l'agent que va resultar ferit amb uns 2.000 euros. També haurà de pagar les costes del judici. Tots els testimonis policials van identificar el jove de Vilafranca com l'autor dels fets i també el pal de fusta amb què havia colpejat diversos agents.Sas va ser detingut dos mesos després dels incidents. Segons la Fiscalia, l'acusat va assistir a la manifestació convocada per l'ANC per reivindicar el referèndum de l'1-O i va utilitzar un pal de fusta per colpejar un agent dels Mossos a la cara i a la mà. La Generalitat va centrar els seus interrogatoris durant el judici en acreditar que l'acusat, Adrián Sas, era la persona que va agredir els Mossos. Segons la defensa, els advocats de l'Administració van voler "salvar els mobles" de la investigació dels Mossos, carregada d'irregularitats.La defensa va intentar desmuntar l'acusació a partir de les irregularitats en la investigació i intentant demostrar que l'autor de les agressions no era Sas, sinó alguna altra persona que va participar també de les accions. L'advocat de la Generalitat va basar la seva estratègia en demostrar que Sas era la persona que va colpejar els agents dels Mossos. "Lamento que la Generalitat intenti salvar els mobles de la investigació", va dir l'advocat en l'informe final. A dia d'avui, la Generalitat està personada com a acusació particular en causes que afecten una quarantena de persones, segons dades d'Alerta Solidària.

