La Generalitat impulsa un projecte per erradicar la islamofòbia i l'antigitanisme

La conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa el projecte educatiu Empowering for inclusion, que té l'objectiu d'erradicar el racisme, la xenofòbia i altres formes de discriminació, i en particular envers els col·lectius islàmic i gitano.En un comunicat difós aquest dissabte, la iniciativa es durà a terme durant els pròxims dos anys a una vintena de centres educatius de secundària i també a equipaments cívics, per tal de formar uns 2.000 joves. El projecte es desenvoluparà amb la col·laboració de la Fundació'Marianao, que ja ha aplicat aquesta metodologia a Sant Boi de Llobregat, amb èxit.Els altres socis del projecte són la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, l’Associació Stop als Fenòmens Islamòfobs (SAFI), l’Agrupació d’Entitats Gitanes dels Països Catalans (AGIPCAT) i la cooperativa Tandem Social.Empowering for Inclusion és un dels projectes seleccionats per la Comissió Europea per ser beneficiari de la convocatòria Right, Equality and Citizenship, i el finançarà amb 467.500 euros.Per dur a terme la iniciativa es contractaran 19 tècnics comunitaris juvenils, que rebran la formació adequada, i que acompanyaran els participants en el projecte per detectar els problemes del seu entorn i dissenyar les accions que permetin generar canvis. Així, es pretén enfortir el sentiment de pertinença a la comunitat i alhora empoderar el jovent com a actor protagonista en la lluita contra la discriminació i motor de canvis socials profunds.