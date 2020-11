Kilian Jornet, després d'abandonar el repte de córrer 24 hores seguides: «Vaig acabar molt marejat»

Després d'abandonar el repte de córrer 24 hores consecutives quan ja en portava 10, Kilian Jornet ha explicat que ja és a casa i es troba bé. "Ara em prendré un descans, i intentaré descansar una mica. Córrer és imprevisible i a vegades encara que tinguin una bona preparació poden passar coses", diu en un vídeo que ha compartit al seu compte d'Instagram després d'haver sortit de l'hospital, on hi ha passat la nit.El corredor explica que va decidir abandonar la carrera quan de cop i volta va patir dues opressions molt fortes al pit, quan ja portava les 10 hores corrents. "Vaig acabar molt marejat i vaig necessitar atenció mèdica, gràcies al doctor que estava a la pista per ajudar-me", conta Jornet. Fet que desmentiria els rumors que havia parat per un problema als genolls.Explica també que aquest mareig ja li va passar fa un parell de mesos durant una cursa més curta, però que no li hi havia tornat a fer més cas perquè no havia tornat a aparèixer fins ara.Jornet s'havia proposta superar el rècord de les 24 hores corrents en pista. El repte havia començat a les 11 hores d'aquest divendres matí, però 10 hores després havia de parar amb un total de 337 voltes, el que sumava 134 quilòmetres, és a dir, a 4:35 minuts per quilòmetre.L'objectiu era acumular el màxim de quilòmetres possibles en un dia. Oficialment, la distància més llarga registrada fins a dia d'avui en el marc d'aquest repte són 303,506 quilòmetres. Ho va fer el grec Yiannis Kouros l'any 1997. El mateix Jornet defineix aquesta distància com a "absolutament salvatge".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor