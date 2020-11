Per què les setmanes tenen set dies?

Aquesta explicació podria venir per la influència dels astres. A les civilitzacions antigues, com la babilònia, es creia que la Terra era el centre de l'univers i que els astres que "governaven" la seva vida eren la Lluna i el Sol, Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que eren els planetes que es coneixien fins aleshores.



En total, doncs, set astres que donaven nom als dies de la setmana: diumenge era el dies Solis (Sol), dilluns el dies Lune (Lluna), dimarts el dies Martis (Mart), dimecres el dies Mercuri (Mercuri), dijous el dies Iovis (Júpiter), divendres el dies Venedis (Venus) i dissabte el dies Saturni (Saturn).



El professor emèrit del Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Girbau, ha revelat aquest dimecres a Rac1 l'origen de la divisió de les setmanes en set dies.Girbau, que és expert en astronomia i calendaris, ha explicat que les civilitzacions antigues dividien els mesos segons les fases de la Lluna, en cicles de 29,5 dies, i que per ajustar la durada d'un mes a les fases lunars, feien un mes de 29 dies i un altre de 30. Era molt rigorós; de fet, a la civilització hebrea antiga sortia un sacerdot cada mes a comprovar que la lluna començava a créixer per certificar que el mes començava.La setmana, doncs, era una quarta part d'un mes, però això no explicaria per què es va decidir fer la divisió de set en set dies i no d'una altra manera.

