L'homenatge més sorprenent a Maradona: una reserva «per sempre» al popular restaurant del xef Salt Bae

El xef turc Nusr-et Gökçe, més conegut com a Salt Bae, ha volgut retre el seu particular homenatge a Diego Armando Maradona, mort aquest dimecres , reservant-li una taula "per sempre" a un dels seus restaurants, concretament al de Dubai.El cuiner explica que aquesta "era la taula preferida" de Diego Armando Maradona, i per això la hi reservarà "per sempre". "Descansa en pau, Llegenda", acaba el text.Pels restaurants del xef turc - en té a Dubai, Ankara, Istanbul, Doha, Miami i Nova York - hi han passat cares tan conegudes en el món del futbol com Leo Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo, però també persones populars d'altres àmbits com Leonardo Di Caprio, Nicolás Maduro o Rihanna.

