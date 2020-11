Desmantellen a Barcelona un pis destinat a la venda de drogues les 24 hores del dia

Els agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sants-Montjuïc, a Barcelona, han desmantellat un punt de venda de cocaïna ubicat en un pis d'aquest districte, i una plantació interior de marihuana amb 271 plantes situada en un altre pis del mateix edifici. L'operatiu, que va tenir lloc el 23 de novembre al matí, va comptar amb la participació d'agents de diverses unitats del cos –GEI, Unitat Canina, Unitat de Subsòl i ARRO- amb l'objectiu de neutralitzar les mesures de seguretat habilitades en el pis per intentar evitar la intervenció policial. Els Mossos, de fet, defineixen el pis com una mena de "búnquer". De l'operació n'ha sortit detinguda una persona.La investigació es va iniciar a finals de juliol de 2020 davant les sospites que existien possibles punts de venda de substàncies estupefaents a la zona, segons els Mossos. Es va detectar el pis des d'on es venia la droga i es va comprovar que no es tractava de cap domicili, ja que no hi residia ningú, sinó que funcionava exclusivament com a punt de venda. Segons la policia, al seu interior hi havia només una persona encarregada de vendre la droga, a qualsevol dia de la setmana i a qualsevol hora del dia, circumstància que provocava "inseguretat i molèsties als veïns pel continu moviment de persones a la comunitat", tal com expliquen els Mossos a la seva nota de premsa.El pis estava dissenyat, segons els agents, com a un "autèntic búnquer", construït de ferro massís blindat amb l'objectiu d'evitar qualsevol intrusió i dificultar qualsevol acció policial. L'entrada principal era una triple porta de ferro reforçada i ancorada pels laterals a les parets. A la porta exterior havien instal·lat un espiell que els servia per dispensar la droga i recollir els diners als compradors, sense necessitat d'obrir les portes. Les finestres i balcons comptaven amb un doble sistema de reixes de ferro fixes i reforçades amb una construcció de ferros encreuats a mode de gàbia. Les portes interiors també eren de ferro i es trobaven ancorades a les parets amb passadors de grans dimensions, sempre segons la descripció facilitada pels Mossos.Els venedors havien dissenyat un pla per desfer-se de les proves -substàncies, diners i altres estris- consistent en un sistema d'evacuació a través de les canonades, també en cas d'un tall de subministrament d'aigua.A l'operatiu es van intervenir 205 embolcalls amb cocaïna amagats al sifó d'una canonada de la cuina, amb un valor de 6.900 euros al mercat, segons els Mossos. També es va detectar la manipulació dels comptadors de llum, fet que va fer sospitar als agents que hi podria haver també una plantació de marihuana. Després de fer comprovacions, es va localitzar en un pis del mateix edifici una plantació interior amb 271 plantes de marihuana. En el moment de l'entrada es va detenir l'única persona que hi havia a dins l'immoble. El detingut va passar a disposició judicial el dijous passat i el jutge va ordenar el seu ingrés a presó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor