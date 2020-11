Illa celebra la millora de l'evolució epidemiològica, però demana «no abaixar la guàrdia»

Altres notícies que et poden interessar

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha celebrat que l'evolució epidemiològica del coronavirus estigui "en descens" a totes les comunitats autònomes, però ha advertit que tot i la millora, "la situació encara és fràgil i inestable". Illa ha fet aquestes declaracions durant la seva intervenció en el Consell Nacional del PSC, que ha d'aprovar el programa de les eleccions del 14-F."No es pot abaixar la guàrdia, perquè baixar la corba costa molt, però pujar-la costa molt poc", ha continuat el ministre. És per això que ha demanat prudència just a les portes del mes de desembre, abans del pont de la Puríssima i de les festes de Nadal.Actualment hi ha al voltant d'uns 300 casos per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies, una xifra similar a la de països com Alemanya, però que cal seguir treballant per baixar-la, fixant com a objectiu els 50 casos per 100.000 habitants, "preferiblement 25", ha dit Illa.Pel que fa a les vacunes que es distribuiran a l'Estat espanyol, el ministre ha insistit que seran segures, i que només s'aplicaran aquelles que estiguin validades per l'Agència Europea del Medicament.Aprofitant la referència, el ministre ha lamentat que l'any 2017 l'Agència Europea del Medicament no acabés instal·lant la seva seu a la capital catalana, fet que atribueix a la inestabilitat política derivada del conflicte polític entre Catalunya i Espanya. "Ara Barcelona seria el centre de decisió sobre quines vacunes són bones", ha afirmat, i ha afegit que "ni Barcelona, ni Catalunya, ni Espanya es poden permetre perdre pilotes de partit com aquesta".

