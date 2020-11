El Govern estudia excloure els nens de la limitació de les reunions de Nadal

Altres notícies que et poden interessar

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha reconegut que el Govern estudia excloure els nens de la limitació de les reunions (màxim de sis persones a Catalunya) a causa de la seva baixa capacitat de contagi. "S'ha de parlar en el Procicat. És un tema que fins i tot en els grups de WhatsApp que tenim en l'estructura de seguiment de la Covid-19 ho estem parlant", ha apuntat Sàmper aquest dissabte a Rac1."Però això ho han de decidir els metges i les autoritats sanitàries", ha volgut puntualitzar Sàmper, que ha recalcat que es tractarà d'un "Nadal diferent" per evitar arribar a una tercera onada. En paral·lel, el titular d'Interior ha assegurat que no hi ha prevista cap modificació del confinament municipal durant el pont de la Puríssima.Igualment, Sàmper ha comentat que després dels primers dies de reobertura de bars, restaurants i terrasses "la majoria de restauradors i clients ho estan fent bé". "Havíem detectat algunes imatges de terrasses amb més de 10 persones i picaresca d'alguns propietaris, però són un fet minoritari", ha constatat el conseller d'Interior."Hi han hagut algunes sancions, però sense ser excessiu", ha puntualitzat Sàmper, que ha afirmat que els operatius de policia municipal i Mossos d'Esquadra han tingut més "una funció empàtica i pedagògica per explicar com s'han de fer les coses". Finalment, el conseller s'ha referit a la possibilitat de passar de tram de desescalada amb més rapidesa i ha avisat que "el canvi està supeditat a criteris purament mèdics"."Només es passarà de tram si estem per sota de 0,9 de l'RT i baixant ingressos hospitalaris. Perquè això passi hem de fer les coses bé", ha conclòs Sàmper.

