Oriol Mitjà celebra ara l'estratègia de Salut contra la Covid: «Bravo»

Bravo @salucat 👏



Els tests massius arriben a més regions el #30_nov

Cada setmana es prioritzen municipis amb alta incidència de cada regió.



Consulteu la web i testeu-vos. Així protegiu els altres‼️https://t.co/2tl1oXjqDR



Actuem diferent per parar la 3 onada pic.twitter.com/xKBSNu4m8J — Oriol Mitjà (@oriolmitja) November 28, 2020

L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha aplaudit l'estratègia del Departament de Salut per fer front a la Covid. En una piulada Mitjà ha dedicat un "bravo" al pla del Govern en relació amb els tests massius on "cada setmana es prioritzen municipis amb alta incidència de cada regió".El vistiplau de l'expert arriba després d'haver fet dures crítiques contra el Govern per la gestió de la pandèmia, entre elles la que va dedicar al vicepresident Pere Aragonès . En aquest sentit, Mitjà també ja parla d'una tercera onada i demana actuar "diferent" per aturar-la.Aquesta setmana Salut començarà encara més cribratges als municipis on el coronavirus té més incidència a l'àrea metropolitana de la Barcelona Nord i Sud, a Ponent i a l'Alt Pirineu.

