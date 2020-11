Trencar el silenci ajuda a prevenir el suïcidi: la nova campanya de l'Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una campanya per la prevenció del suïcidi, que és la primera causa de mort en homes d'entre 14 i 44 anys a la ciutat, i la segona en el cas de les dones.El Consistori disposa d'un telèfon de prevenció del suïcidi, el telèfon de la Fundació Ajuda i Esperança, obert les 24 hores i els 365 dies de l'any (900 92 55 55), i també un punt d'atenció a les persones supervivents, que tenen idees suïcides, i a les persones del seu entorn.També s'ha llençat un vídeo promocional d'aquests nous recursos de suport, on voluntaris del telèfon expliquen com Trencar el silenci ajuda a prevenir el suïcidi: "És bo que la persona pugui posar paraules a tot allò que té a la ment", diu una de les voluntàries, Tat Estrada, que reconeix que "és un tema que no es parla, que s'amaga, que costa d'entendre".Víctor Pérez, psiquiatre assessor del projecte, explica que l'equip del telèfon de prevenció del suïcidi compta amb un ampli ventall de professionals per intentar ajudar les persones que comuniquen que tenen intenció de posar fi a la seva vida, i que totes les persones que hi treballen tenen una formació específica per atendre aquests casos.Un altre dels voluntaris, Cinto Campañá, assegura que "no és fàcil entrar en el patiment dels altres", però que el seu objectiu és evitar que l'acte de suïcidar-se no s'arribi a produir, i per això arriben a mantenir converses de dues i tres hores amb les persones que truquen.La regidora de Salut Pública, Gemma Tarafa, explica que les dades del suïcidi a Barcelona "ens han de fer reflexionar com a societat", i per això volen posar eines per l'acompanyament i la prevenció: a més del telèfon, l'espai Barcelona Cuida acull dues entitats que donen suport i acompanyen l'entorn més proper de la persona afectada: l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi i l'Associació de Supervivents Després del Suïcidi.