Lidl posa a la venda el seu robot de cuina en plena guerra judicial amb Thermomix

Mentre el jutjat de Barcelona encara no ha dictat sentència sobre el robot de cuina Monsieur Cuisine de Lidl, a qui Thermomix acusa d'haver copiat el producte, la cadena de supermercats alemanya ha tornat a posar a la venda l'aparell, amb una nova versió, el Monsieur Cuisine Connect . El preu és de 359 euros, molt inferior - gairebé tres vegades menys - que el robot de Thermomix.El robot disposa d'un joc de ganivetes, batedora, accessoris per coure al vapor, un vas d'acer inoxidable extraïble, una tapa amb un orifici per omplir, una espàtula, una cistella per coure i, a més és possible connectar-lo a la xarxa Wi-Fi per descarregar receptes i seguir-les pas a pas a través de la seva pantalla tàctil, a més de portar més de 200 receptes preinstal·lades al sistema.Lidl també ha anunciat que treu a la venda una versió del robot pensada per als infants, el Monsieur Cuisine Mini, per 29,99 euros, i que té pantalla a color, un botó giratori i símbols senzills d'entendre. També porta un llibre de cuina integrat i cinc receptes fàcils de preparar.L'empresa Vorwker, propietària de la patent espanyola de la famosa màquina de cuina Thermomix, va portar a judici la companyia Lidl, a principis de novembre, per aquest robot que comercialitzen als seus supermercats. La demanda és del grup empresarial Vorwerk & Co. Interholding GMBH contra Lidl, en considerar que s'està vulnerant la patent de la seva màquina de cuina.Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Vorwerk és titular d'una patent que porta per títol "Màquina de cuina" i ha denunciat que Lidl li està vulnerant amb el seu robot de cuina "Monsieur Cuisine Connect", de la marca Silvercrest. És per això que Vorwerk ha interposat una demanda per violació de la seva patent i reclama una indemnització de danys i perjudicis del 10% sobre l'import brut de la xifra de vendes del robot de cuina de Lidl.Lidl no hi està d'acord. L'empresa considera que el seu producte no infringeix la patent i, al seu torn, ha interposat una altra demanda contra Vorwerk perquè declari la nul·litat de la patent en qüestió per manca de novetat, d'activitat inventiva i per addició de matèria. Lidl també s'oposa a la indemnització que reclama l'empresa de la Thermomix.

