Els nous contagis continuen per sobre del miler mentre el risc de rebrot baixa

CONTAGIS 339.177 (+1.486) INGRESSATS 1.655 (-93) UCI 468 (-4) DEFUNCIONS 15.797 (+61) Rt 0,76 (-0,01) RISC DE REBROT 216 (-18) Actualització: 28/11/2020

El risc de rebrot continua a la baixa a Catalunya, retrocedeix 18 punts més en les últimes 24 hores i se situa en els 216, segons l'última actualització d'aquest dissabte del Departament de Salut.La velocitat de propagació, l'Rt, baixa lleugerament en 0,76, mentre que la incidència a 14 dies cau a 304,14 (divendres era de 327,98). En paral·lel, s'han declarat 1.486 nous casos confirmats elevant fins als 339.177 contagiats des de l'inici de la pandèmia.També s'ha informat de 61 noves morts, amb un total de 15.797. Pel que fa als hospitals, els ingressats continuen per sobre del miler. Ara hi ha 1.655 ingressats per Covid-19 (-93), i 468 persones a l'UCI (-4).

