La capacitat de camuflatge d'aquest animal ha fet embogir la xarxa: ets capaç de veure'l?

Al costat dret del tronc es veu com guaita el cap de l'esquirol Foto: Reddit

La capacitat per camuflar-se amb el medi és clau en el món animal per garantir la supervivència. Ara bé, a vegades aquesta destresa de confondre's amb la resta de l'entorn pot fer que les criatures siguin pràcticament invisibles a l'ull humà, com és el cas d'aquest esquirol que ha fet embogir a la xarxa.El color del pelatge de l'animal fa que sigui pràcticament impossible distingir l'animal del tronc a la fotografia de la comunitat de Reddit. El to marró del pèl fa que la criatura passi desapercebuda, però si s'afina la vista, es pot acabar veient en un dels laterals de l'arbre.

