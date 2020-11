Tres mesos després de patir la Covid: «Em llevo i al cap de dues hores he de descansar»

Altres notícies que et poden interessar

La Carme Navarrete va tenir la Covid-19 a principis de setembre. Quasi tres mesos després no ha pogut tornar a fer vida normal. "Em llevo i al cap de dues hores he de descansar, fer migdiada, tornar a parar i a la nit no m'aguanto", relata. I és que, explica, tot el dia està "molt cansada". El mateix li passa a la Rosa Florenza, que va estar nou dies ingressada a l'hospital. "Des que vaig tenir la malaltia m'ha quedat un cansament a dins", diu. Totes dues van, des de fa tres setmanes, a la Clínica Universitària del campus UManresa de la UVic-UCC, on fan un programa d'activitat específica per a persones a les quals el virus els ha deixat seqüeles.Tot i que inicialment les seqüeles de la Covid-19 eren més habituals en persones que havien patit la malaltia de forma greu, el perfil està variant. "Potser la van passar de manera lleu i sembla que tot és correcte, però pateixen fatiga crònica, dolors musculars, sensació d'ofec i molt cansament", explica Rémi Gontié, especialista en fisioteràpia respiratòria.Gontié és un dels fisioterapeutes del nou servei que ha engegat la Clínica Universitària de la UManresa per a persones a les quals els virus els hi ha deixat seqüeles. "Com tot és nou ens basem en els programes que seguim amb pacients amb patologies cardiopulmonars, que és el que més s'assemblava al postcovid", diu Gontié.En grups reduïts i amb un programa personalitzat en funció de cada cas, els pacients fan exercicis que els ajuden a recuperar-se i a millorar la seva condició física. Es combinen exercicis de força i resistència adaptats a cada pacient.Tot i que només fa tres setmanes que van començar els primers pacients, Gontié assegura que comencen a percebre els primers avanços. Carme Navarrete, una de les primeres a inscriure's, diu que lentament, però va notant com fa les primeres "passes". "Moc els músculs, forço els pulmons... a casa només estaria en repòs", explica. També la Rosa Florenza afirma que "de moment" li està anant bé.A part de la sensació d'ofec, falta de força i cansament precoç, algunes persones que han passat la Covid-19 experimenten també una fibrosi pulmonar. "Respirem gràcies al diafragma i, si no el treballem, perd força. Quan caminem, correm... ens cansem més de pressa i aquí la importància de reentrenar-lo", aprofundeix l'expert.Navarrete explica que va optar per apuntar-se al servei de la Clínica Universitària de Manresa, privat, després de no rebre solucions al seu cas des de la sanitat pública. "No tinc problemes cardíacs ni pulmonars, només tinc això, però per a mi això és molt, ja que no he pogut tornar a fer vida normal", diu. Per això lamenta que, per recuperar-se, no l'hi quedi cap altra alternativa que pagar-s'ho de la seva butxaca.Com a expert, el fisioterapeuta apel·la al fet que la rehabilitació és necessària. "Les persones que han estat ingressades necessiten rehabilitar-se i ho haurien de fer només sortir de l'hospital", assegura. Per això, a parer seu, caldria poder trobar la manera de què fos "obligatori".

