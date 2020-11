Així sona «Boig per tu» al nou disc de La Marató de TV3 pel coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

Per molts anys que passin, Boig per tu no passa de moda. La cançó de rock català publicada el 1990 s'ha convertit en una de les més reeixides de la música en català. Ara la peça de la històrica banda osonenca Sau sortirà al nou disc de La Marató , que enguany està dedicada a la investigació de la Covid-19. L'edició prevista inicialment, de les malalties mentals, es trasllada al 2021.La versió la interpreten Sau 30 -la reconstrucció del grup amb Pep Sala i Jonathan Argüelles, que substitueix el desaparegut Carles Sabater-, Judit Neddermann i el monstre de la música universal, el cantautor nord-americà Jackson Browne. En aquesta versió, es pot escoltar Boig per tu en tres idiomes (català, castellà i anglès) en pocs minuts.El disc de La Marató surt a la venda aquest diumenge, 29 de novembre, en tots els diaris catalans o també a través de plataformes digitals. Al disc, que té un preu de 10 euros, hi participen 54 artistes i hi ha un total de 19 cançons.

