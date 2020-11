Trapero restitueix Ferran López com a número dos dels Mossos

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha renovat la cúpula del cos. El comissari Ferran López serà el màxim responsable de l'estructura policial després del major i els comissaris Miquel Esquius i Joan Carles Molinero s'incorporen a la direcció operativa. Eduard Sallent, fins fa pocs dies comissari en cap dels Mossos, liderarà la Regió Metropolitana Sud a petició pròpia.Per primera vegada, una dona, la comissària Marta Fernàndez, encapçalarà la Comissaria General d'Investigació Criminal. El comissari David Boneta continuarà al capdavant de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial i el comissari Rafel Comes assumeix les funcions de la Comissaria Superior de Coordinació Central.Trapero va ser restituït el 12 de novembre i avui s'han fet efectius els canvis a l'estructura de comandament dels Mossos. El major ha situat homes de la seva màxima confiança -especialment López i Molinero- en les posicions clau. Des de la seva restitució, el major només ha parlat una vegada: va ser des del complex Egara per fer autocrítica respecte els fets de 2017 i remarcar la voluntat de teixir complicitats amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat.De fet, Trapero ja s'ha reunit amb els principals responsables de la Guàrdia Civil i té pendent fer-ho en els pròxims dies amb els comandaments de la policia espanyola. Les trobades s'han fet amb màxima discreció a Madrid i en un clima de cordialitat, després que la tensió esclatés l'octubre d'ara fa tres anys. El dia de la seva restitució va posar el cos de Mossos "a disposició" de les policies espanyoles.Ferran López era la mà dreta de Trapero l'octubre de 2017 i ara recupera el càrrec. Va ser l'encarregat de reunir-se amb Diego Pérez de los Cobos durant els moments més tensos del procés, poc abans de l'1-O. També va ser designat responsable del cos durant l'aplicació de l'article 155 i va ser un dels testimoni clau en els judicis del Tribunal Suprem i especialment de l'Audiència Nacional. Home pacient i tranquil, Trapero el recupera com a número 2 del cos tres anys després.Joan Carles Molinero també era una de les peces clau dels Mossos la tardor de 2017 i testimoni cabdal per defensar l'actuació del cos durant aquells dies, quan era el responsable de la comissaria superior de Coordinació Central. A partir d'ara, a banda d'estar en la direcció operativa del cos, també serà el portaveu uniformat de la policia.La remodelació de la cúpula comporta altres canvis. La comissària Alícia Moriana ha estat nomenada cap de l'Escola de Policia de Catalunya; el comissari Joan Portals, cap de la Comissaria General de Mobilitat; l'intendent Miquel Hueso serà sotscap de la Comissaria General de Recursos Operatius; i l'intendent Jordi Dalmau ha estat nomenat cap de la Regió Policial Ponent.Els intendents David Ruiz i Daniel Pérez ocuparan els càrrecs de cap de l'Àrea d'Escortes i sotscap de la Comissaria Superior de Coordinació Central, respectivament. El sotsinspecctor Anselm Pasquina serà el cap de l’Àrea del Grup Especial d’Intervenció, i el comissari Josep Lluís Rossell, cap de la Comissaria General de Recursos Operatius.El comissari Xavier Creus serà sotscap de la Regió Policial de Girona. La comissària Cristina Manresa, serà sotscap de la Regió Policial Metropolitana Sud. Joan Figueras, també comissari, serà el cap de la Regió Policial Pirineu Occidental. L'intendent Joan Carles de la Monja ha estat nomenat sotscap de la Regió Policial Metropolitana Sud, i el comissari Joan Figuera, cap de la Regió Policial Pirineu Occidental.L'intendent Antoni Sànchez serà sotscap de la Regió Policial Metropolitana Nord. L'intendent Antoni Rodríguez, sotscap de la Comissaria General d’Investigació Criminal, i l'intendent Ramon Chacon, cap de la Divisió d’Investigació Criminal.

