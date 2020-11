El PDECat exigeix a Sánchez proposar inversions concretes a canvi del suport als pressupostos

La candidata del Partit Demòcrata a la presidència de la Generalitat, Àngels Chacón, ha demanat al govern de Pedro Sánchez "inversions concretes, més autogovern i el reconeixement de Catalunya com a pol d'atracció en innovació i recerca". Aquestes són les condicions de la formació en la negociació dels pressupostos de l'Estat del 2020.La presidenciable demòcrata ha assegurat que el Partit Demòcrata serà “a totes les taules de negociació que faci falta” per aconseguir el màxim de recursos per a Catalunya, "per respecte a la gent que està patint aquesta crisi galopant”. En aquest sentit, el president del PDECat, David Bonvehí, ha reclamat a Sánchez que mogui fitxa abans de la reunió de la Direcció Executiva Nacional del proper dilluns al matí, quan es decidirà el sentit del vot.Bonvehí veu insuficients els 2.300 milions d'euros d'inversions destinats a Catalunya, i ha remarcat que el Partit Demòcrata validaria els comptes públics si el Govern espanyol accepta els eixos de les esmenes del partit. “La Generalitat ha de tenir més competències de les que té actualment i que són reclamacions històriques, com ara en matèria d'infraestructures o universitats”, ha dit.“Si ens plantegem sortir del no, a més de millorar els 2.300 milions previstos, hi ha el vessant d'aprofundir en la relació entre Catalunya i ​Espanya. No només és una qüestió de diners, sinó de reconeixement de Catalunya com a concepte”, ha afegit.Chacón i Bonvehí han fet aquestes declaracions en la inauguració del nou local demòcrata a Girona. A l’acte han participat diversos càrrecs territorials, com el president de la vegueria, Sergi Miquel, l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, i el cap de llista a Figueres, Jordi Masquef. Chacón ha subratllat la necessitat de la pluralitat en la política catalana i s’ha preguntat: “ser independentista vol dir ser d'esquerres? Nosaltres som independentistes i defensem una posició de centre".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor