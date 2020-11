Puigdemont defensa el projecte dels nanosatèl·lits catalans: «No és per fer broma»

La tecnologia com a eina per al progrés nacional de Catalunya ha estat el motiu del XXXIII Seminari Blanquerna titular "La lluita digital de Catalunya", organitzat per l'Obra Cultural Balear, que ha tingut com a protagonistes l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró.Puigdemont ha defensat el projecte del Govern per enviar dos nanosatèl·lits a l'espai el 2021 . El projecte "no és per fer broma", ha assegurat, perquè servirà per ajudar "un teixit d'indústries tecnològiques que generen ocupació d'alta qualitat". L'expresident ha cridat a no acomplexar-se per les crítiques al projecte, com les que el qualificaven de "Matrix".L'accès d'internet d'altes prestacions, "la barrera que separa les oportunitats dels territoris", podria acabar sent un dret bàsic, com el dret a l'habitatge, ha afirmat Puigdemont, en una xerrada en què ha defensat que Catalunya és un país amb empreses molt tecnificades però que està mancat de recursos per impulsar la revolució digital per la manca d'un estat propi.Puigneró, autor del llibre El 5è poder: la República Digital a les teves mans, ha posat com a referent en l'àmbit de la tecnologia Estònia. Ha explicat que quan pregunta al secretari de govern del país bàltic per què construeixen un estat digital, li respon que el país ha patit "cinc invasions russes i que n'hi hagi una sisena és qüestió de temps". Segons el conseller, el dirigent estonià li va explicar que en cas d'invasió, les autoritats del país podrien seguir "governant la ciutadania" i el parlament podria continuar prenent decisions.El conseller ha lligat l'exemple d'Estònia a l'1-O, "una gran victòria digital" perquè es va poder organitzar un referèndum gràcies a les eines digitals. "Quan vam treballar per incloure la república digital al programa de JxCat de les eleccions, Inés Arrimadas ens va dir que governar un país per Skype era de bojos", ha recordat, i ha destacat que durant la pandèmia les reunions dels governs s'han realitzat per videoconferència.Puigneró també ha recordat que durant la pandèmia s'ha investit un conseller telemàticament, "sense haver de canviar cap llei orgànica", i ho ha comparat amb la investidura telemàtica frustrada de Puigdemont. "La tecnologia digital servirà per fer efectiva la voluntat popular de l'1-O", ha assegurat.

