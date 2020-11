El Barça i els jugadors arriben a un principi d'acord per rebaixar-se el salari

Altres notícies que et poden interessar

Els jugadors del Futbol Club Barcelona i la gestora que presideix Carles Tusquets al capdavant del club han arribat a un principi d'acord per a una rebaixa salarial de cara a la temporada que ve. En un comunicat , la direcció blaugrana assegura que el principi d'acord permetrà fer un ajust del cost salarial de la temporada vigent, per import de 122 milions d'euros. A això cal afegir-hi el diferiment durant 3 anys de les retribucions variables d’aquesta temporada, pressupostades en una xifra aproximada de 50 milions d’euros, que fan un total de 172 milions d'euros.L'acord haurà de ser ratificat encara pel col·lectiu de jugadors al complet i els tècnics del club afectats per la rebaixa salarial. Des del club asseguren que "en cas que es ratifiqui, suposarà una fita de gran transcendència per tal de reconduir la situació econòmica actual". El Barça ja va patir una rebaixa salarial durant la primera onada de la pandèmia de coronavirus, a més d'aplicar un ERTO a la majoria dels seus treballadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor