Aragonès, temprança per dirigir la nau

amb la llibertat del país i amb el benestar comú. I si algú ha demostrat al llarg de la seva jove trajectòria ser una persona amb les aptituds necessàries per dirigir la nau enmig de la tempesta, aquest és precisament Pere Aragonès., capaç de sostenir amb fermesa el timó malgrat les inclemències del temps. Som davant una conjuntura molt complicada que no es pot deixar al grat del vent, de prendre decisions difícils, de vegades doloroses. De pensar sempre en allò que serà més beneficiós a mig i a llarg termini. Pere Aragonès reuneix, sens dubte, aquestes qualitats. I ho demostra cada dia, també en l’actual gestió de la pandèmia, prioritzant salvar vides en un equilibri sempre complex i difícil amb el manteniment de l’activitat econòmica. Per això, en aquesta segona onada del maleït virus, Catalunya és la zona de la Península on s’han salvat més vides, on menys gent ha mort.Cadascuna de les decisions que prenem avui tindran unes conseqüències demà. Per això, ara cal seguir treballant en tots els àmbits per guanyar-nos la confiança de la ciutadania, per fer-nos mereixedors d’aquesta confiança. Tocant de peus a terra i assumint decisions controvertides encara que puguin ser impopulars. Per preparar-nos més i millor per un futur que hem de guanyar per a la causa de la justícia i de la llibertat de Catalunya.Només perseverant en sortirem. Aquesta és l’única estratègia guanyadora. I nosaltres som dels que volem, dels que sempre hem volgut guanyar, dels que tota la vida hem tingut com ideal guanyar la llibertat del país. Tota la feina que moltes i molts hem estat fent durant anys va cristal·litzar l’1 d’Octubre en un referèndum d’autodeterminació que va posar Catalunya al mapa del món. Aquell dia ens vam guanyar el dret a ser., abraçant a tots els sobiranistes i teixint complicitats amb tots els demòcrates. Aquesta ha de ser la prioritat dels republicans, seguir sumant, enfortint la societat catalana fins a fer inevitable un nou referèndum d’autodeterminació que sigui reconegut per la comunitat internacional i que ens permeti implementar-ne el resultat. I Pere Aragonès, totes i tots els que el coneixem, sabem que és la persona idònia per agafar el timó, per portar el vaixell a bon port.I amb les companyes Teresa Jordà, Raquel Sans i Marta Vilalta, que lideraran la candidatura d’ERC a cadascuna de les circumscripcions, Més dones que mai en llocs de visibilitat i responsabilitat. Gràcies per ser-hi! Som-hi!

