Maten a trets el científic més important del programa nuclear iranià

El científic iranià, Mohsen Fajrizadé, considerat com el director de programa nuclear de país, ha estat assassinat aquest divendres als voltants de la capital, Teheran, segons ha confirmat el Ministeri de Defensa de l'Iran."Elements terroristes armats han atacat aquest divendres el vehicle en què viatjava Mohsen Fajrizadé, director de l'Organització de Recerca i Innovació del Ministeri de Defensa", ha assenyalat en un comunicat. Així, ha manifestat que "durant l'enfrontament entre el seu equip de seguretat i els terroristes, Fajrizadé ha resultat ferit de gravetat i ha estat traslladat a l'hospital"."Desafortunadament, l'equip mèdic no ha tingut èxit i, fa uns minuts, el científic ha caigut màrtir després d'anys d'esforços i lluita", ha agregat. El Ministeri ha condemnat fermament aquest "covard acte de terrorisme" i ha expressat el seu condol a la família del científic, tal com ha recollit l'agència iraniana de notícies Mehr.Fajrizadé ha mort després d'un atac a la localitat d'Absard, ubicada a la província de Teheran, en què s'ha registrat a l'almenys una explosió. Així mateix, els guardaespatlles del científic s'haurien enfrontat a trets un grup d'assaltants. Segons les informacions recollides per l'agència iraniana de notícies FARS, l'atac hauria estat executat contra el vehicle en què viatjava el científic i s'hauria saldat amb la mort de tres persones més, que serien els atacants.El ministre d'Exteriors de l'Iran, Mohammad Yavad Zarif, ha afirmat a través del seu compte a la xarxa social Twitter que "terroristes han assassinat a un eminent científic iranià", sense esmentar directament a Fajrizadé. "Aquesta covardia, amb serioses indicacions sobre el paper d'Israel, mostren el desesperat bel·licisme dels responsables", ha apuntat. "L'Iran demana a la comunitat internacional, i especialment a la Unió Europea (UE), que posi fi al seu vergonyós tractament desigual i condemni aquest acte de terrorisme d'Estat", ha reblat.