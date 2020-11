Ja no hi haurà «Fucking»: un poble austríac es canvia el nom després d'anys de burles

La petita població pertany a la municipalitat de Tarsdorf, on s'ha pres aquest dijous la decisió de posar fi a anys de bromes. L'alcaldessa vol que s'acabi la gresca a costa del poble, encara que per a ells -que parlen alemany- la paraula no vulgui dir res. Ara, però, amb Fugging esperen que s'acabin tots els maldecaps.

Un petit poble en un racó d'Àustria deixarà de ser la riota de tothom. Sobretot de tots aquells angloparlants. El municipi de Fucking es modificarà finalment el nom perquè cap persona pugui tornar a riure's dels seus habitants. Fucking, en anglès, significa follar i també és una de les derivacions per emetre un renec, maleir o utilitzar un adjectiu malsonant. Donades aquestes circumstàncies -i que el nom del poble no està en anglès- els habitants del municipi patien tota mena d'escarnis, robatoris de senyals i visites de turistes fent-ne mofa. Segons explica El País , aquest 2020 serà l'últim any de l'existència de Fucking, que passarà a anomenar-se Fugging. Unes 100 persones hi viuen en l'actualitat, en aquest poble a uns 300 quilòmetres de la capital, Vienna. Els seus orígens se situen a principis del segle XI.

