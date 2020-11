Escòcia fixa calendari per al segon referèndum d'independència

Oh, no.... tranquilos era un sueño.

Error histórico

Per Verónica Poch el 27 de novembre de 2020 a les 17:45 0 0

Era de esperar, tantos referéndum como sean necesarios hasta obtener el resultado que ellos quieran. Ahora bien, si Escocia se independizase seguramente ese sería el último no habría otros para volver a RU. Cameron cometió un error histórico, loa referéndum no son la panacea, no solucionan nada, únicamente dividen a la sociedad y representan una foto del momento. Los ciudadanos deben votar acuerdos no rupturas. Es el fracaso de la política y la democracia