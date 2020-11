Les empreses turístiques del Montseny reclamen que els clients puguin arribar en cotxe en cas de restriccions

Reconeix que des de la Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Generalitat, el Parc Natural del Montseny i els ajuntaments s'estan fent esforços per avançar cap a una nova gestió dels accessos i demana que, abans de prendre noves decisions, es consulti a tothom. Precisament aquesta setmana, des de l'associació –que aplega uns seixanta socis entre apartaments turístics, càmpings, hotels o restaurants, entre d'altres, han fet arribar una carta als alcaldes de la zona fent-los un seguit de propostes per traslladar-les a l'equip de gestió del parc.Entre les accions a emprendre, destaca la creació d'un 'Pla d'acolliment' per als visitants on es reforci el transport públic, com ara més busos llançadora per arribar al parc en substitució del vehicle privat, i noves línies al territori. També demanen reforçar la comunicació en temps real amb el visitant a partir de la contractació d'informadors locals coneixedors de la zona. Creuen que en dies punta s'hauria de reforçar també els efectius de guardes forestals.En cas de restriccions, demanen que es valorin els criteris de tancament de cada zona i les repercussions al món local i al sector turístic així com plantejar alternatives d'activitats als visitants que no podran accedir al lloc que volien. I en el cas dels aparcaments públics, aposten per ampliar les places en zones menys visitades i descongestionar els punts més massificats.Aprofitant les noves tecnologies, els empresaris turístics reclamen un formulari de registre on els visitants puguin inscriure's uns dies abans on s'indiqui el dia i l'hora de la visita al Montseny. Podria fer-se des d'un web o una aplicació. D'aquesta manera, es podria tenir informació real i planificar les restriccions en aquelles zones on hi hauria més demanda. Al mateix temps, els usuaris també podrien organitzar millor l'estada o fins i tot canviar-la en cas que una zona estigués restringida per l'elevada freqüentació.Per últim proposen crear un pla d'acció on es tingui en compte la capacitat de càrrega dels espais de manera que es redueixi en les zones més vulnerables i es potenciïn les més resilients. També proposen "valorar si les finques públiques poden assumir més visitants per disminuir la càrrega en finques privades".