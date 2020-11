Denuncien quatre funcionaris de Lledoners per maltractaments a un intern

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat ha informat la Fiscalia d'un presumpte cas de maltractaments per part de quatre funcionaris del Centre Penitenciari Lledoners, dos del Departament Especial de Règim Tancat (DERT) i dos caps de servei. Tots els indicis apunten que els caps de servei van autoritzar i presenciar un escorcoll integral i una immobilització injustificada a càrrec dels altres dos implicats. Després d'aquests fets, l'intern va ser traslladat al Centre Penitenciari Mas d'Enric.En el reconeixement mèdic preceptiu, d'acord amb el que estableix el Protocol d'Istanbul per a la prevenció de la tortura, el facultatiu va diagnosticar diverses fractures costals i traumatismes al tronc. L'escorcoll integral, la immobilització i el trasllat a Mas d'Enric van tenir lloc el dos d'octubre. Per indicació dels serveis mèdics, l'intern va ingressar a l'Hospital de Terrassa del tres al nou d'octubre.A més de posar tota la informació a disposició de la Fiscalia, el Servei d'Inspecció de la Secretaria de Mesures Penals ha obert una informació reservada per documentar els fets i proposar les mesures disciplinàries corresponents. A l'espera de les possibles conseqüències penals, com a mesura cautelar, els caps de servei que van autoritzar l'escorcoll integral i la immobilització han quedat cautelarment suspesos de feina, per impedir que puguin interferir en la investigació.Al marge de les mesures judicials, la investigació del Servei d'Inspecció aclarirà si efectivament s'han produït unes faltes que serien molt greus i que podrien comportar per els quatre funcionaris sancions que van des de la suspensió de funcions per un període de fins a 6 anys, al trasllat forçós o la separació definitiva del servei.La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima recorda que cal respectar la presumpció d'innocència i referma el compromís dels professionals de l'execució penal a Catalunya amb la defensa dels drets humans i la dignitat de les persones. Alhora, adverteix que actuarà amb la màxima contundència contra les actituds que atemptin contra el prestigi dels serveis penitenciaris de la Generalitat.

