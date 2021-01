Puigdemont qüestiona que el president del Comitè d'Afers Jurídics respecti l'ordre de confidencialitat

VÍDEO Puigdemont, abans de comparèixer per defensar la seva immunitat: "Lluitarem, igual que van dir que no podríem ser eurodiputats i es van equivocar" https://t.co/UwTHeKntlq pic.twitter.com/Ia54XvE03V — NacióPolítica (@naciopolitica) January 14, 2021

Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han comparegut aquesta tarda al Comitè d'Assumptes Jurídics (JURI) del Parlament Europeu en un nou capítol del procés del suplicatori per aixecar la seva immunitat. Ho han fet per separat, i han tingut quinze minuts per exposar els seus arguments i la vista no és pública. Han assistit a la comissió de manera presencial i acompanyats dels seus advocats, que poden assessorar però no intervenir. Els eurodiputats que integren JURI hauran de decidir si accepten la petició del Tribunal Suprem, que demana que se'ls aixequi la immunitat. L'alt tribunal espanyol vol que siguin extradits a Espanya pels fets de la tardor de 2017.Els tres eurodiputats afronten la vista d'aquest dijous "tranquils". "Lluitarem igual que quan van dir que no podíem ser eurodiputats, i es van equivocar", han dit els tres dirigents independentistes abans de començar la vista. Puigdemont no ha volgut valorar les paraules del president de JURI, Adrián Vázquez, que ha dit que la resolució de la justícia belga sobre Lluís Puig no afecta en res el procés de suplicatori. "Jo sí que respecto la confidencialitat del comitè que dirigeix Vázquez, que no sé si la respecta igual. Jo no en parlaré, si altres membres del comitè consideren que han de parlar del que es tractarà aquí dins és la seva responsabilitat", ha dit l'expresident.Puigdemont ha estat el primer que a comparèixer davant dels 25 membres de JURI. Els eurodiputats de la comissió tenen dos minuts cadascun per fer preguntes. Després ha estat el torn de Comín i Ponsatí. Està previst que cada vista duri aproximadament una hora. Després d'aquest tràmit, el ponent dels tres suplicatoris, l'ultraconservador búlgar Angel Dzhambazki, haurà de presentar l'informe per aixecar o no la immunitat. La propera reunió està prevista pel 27 de gener. De tota manera, la votació de l'informe s'ha de fer en una reunió posterior, que podria ser el 4 o el 22 de febrer. Un cop s'hagi fet la votació al comitè, la qüestió passarà al ple de l'Eurocambra per a la votació definitiva. Això podria ser la setmana del 8 de març.Quins són els arguments Puigdemont, Comín i Ponsatí per demanar que no se'ls aixequi la immunitat. Hi ha diverses qüestions que, en casos normals, farien trontollar un suplicatori que des de molts sectors es dona per guanyat. Un primer element és un error de base i pel qual els eurodiputats de Junts han presentat una queixa. Les normes del Parlament Europeu estableixen que cada suplicatori ha de tenir un ponent, i en el cas de Puigdemont, Comín i Ponsatí és un sol ponent per a tres suplicatoris. El president de JURI sosté que això és viable perquè els tres casos són similars, però el cert és que Ponsatí en pot sortir perjudicada perquè només està acusada de sedició, i no de malversació com els seus companys. Aquest és un primer argument, però n'hi ha més.Els tres eurodiputats plantegen diverses qüestions per evitar que se'ls aixequi la immunitat. Les principals són tres: la competència del Tribunal Suprem per reclamar-ne l'extradició, els indicis de persecució política i el controvertit delicte de sedició de què se'ls acusa a Espanya. Fonts jurídiques sostenen que si l'autoritat que demana l'aixecament d'aquesta prerrogativa no és competent per fer-ho, això podria fer descartar la petició. En aquest sentit, un element important és la sentència de la justícia belga sobre l'exconseller de Cultura a l'exili, Lluís Puig, que conclou que el Suprem no és competent per reclamar-ne l'extradició . Aquest hauria de ser un element a tenir en compte per part dels diputats que integren el comitè afers jurídics del Parlament Europeu a l'hora de votar sobre la retirada de la immunitat.Fonts consultades recorden que la decisió de la justícia belga en contra de l'extradició de Puig reforça els arguments de la manca de competència del Suprem i de persecució política, perquè el tribunal va dir que l'exconseller corria el risc de veure vulnerada el seu dret a la presumpció d'innocència arran de diverses declaracions de jutges i fiscals espanyols. El president de JURI, però, sosté que el cas de Puig no té res a veure amb el procediment del suplicatori. "Són coses separades i no seria la primera vegada que Bèlgica és condemnada per una denegació indeguda d'una ordre de detenció", ha dit Vázquez. Un altre element que els eurodiputats de Junts esperen que sigui l'eix central del debat són els evidents indicis de persecució política que hi ha darrere el suplicatori. Fonts de Junts apunten que si es detecten indicis que el suplicatori es demana per aquesta qüestió, o per perjudicar la representació política o alterar la composició de la cambra, s'hauria de denegar. Les defenses de Puigdemont, Comín i Ponsatí aportaran documentació en aquest sentit per acreditar que el Suprem persegueix els tres eurodiputats per motius polítics, i aquest serà un punt clau que esgrimiran com a defensa.Un tercer element important és el delicte de sedició pel qual es vol extradir els eurodiputats independentistes. Fonts consultades apunten que s'han denegat suplicatoris amb l'argument que els fets no eren delictius a Europa i és ben sabut que el delicte de sedició és difícilment homologable als codis penals dels països europeus. El fet que el govern espanyol es plantegi ara reformar-lo pot beneficiar també els exiliats en aquest sentit. Fonts jurídiques sostenen que el fet que s'accepti el suplicatori malgrat els dubtes sobre la competència del Suprem, els indicis de persecució política o l'acusació de sedició podria nodrir futures causes a la justícia europea.En tot cas, la vista d'aquest dijous és un capítol més d'un procediment que encara s'allargarà uns mesos. L'horitzó més proper és el primer trimestre de 2021, però les defenses confien que s'allargarà. Tot el procediment és estrictament confidencial i secret. No ho serà, lògicament, el resultat de la votació, però sí el sentit del vot dels diputats que formen part de la comissió. Una comissió amb molta presència d'eurodiputats espanyols del PP, el PSOE, Ciutadans i Vox. Fonts jurídiques remarquen també la importància que tots els passos que se segueixen es facin respectant el reglament i els drets dels eurodiputats i les defenses estaran atentes en aquest punt per si hi ha alguna pas que es pugui impugnar.El suplicatori es va reactivar a mitjans de novembre després de mesos de bloqueig obligat per la pandèmia. La primera sessió, que es va poder fer per via telemàtica gràcies a un informe dels serveis jurídics del Parlament Europeu, va servir perquè el ponent dels tres suplicatoris exposés breument els casos davant la resta d'eurodiputats. Aquest dilluns, els dirigents de Junts podran explicar la seva versió. Després s'haurà de fixar una altra data per votar l'informe sobre si s'ha d'aixecar o no la immunitat, que es traslladarà al ple per a la decisió definitiva. La qüestió es podria resoldre al primer trimestre de 2021, però des de Junts no descarten que s'allargui. La Covid-19 en marcarà els terminis.La qüestió del suplicatori en cap cas prejutja els tres eurodiputats catalans. No entra a valorar el fons del seu cas, és a dir, no dirà si són culpables o no dels delictes de què se'ls acusa. Únicament analitza si se'ls ha d'aixecar la immunitat per permetre que un tribunal -belga, en el cas de Puigdemont i Comín, i escocès, en el cas de Ponsatí- els pugui jutjar i decidir sobre l'extradició. Ara bé, des de les defenses s'aborda aquesta qüestió com una eina més per internacionalitzar el procés, és a dir, permetrà als tres eurodiputats explicar el cas català al Parlament Europeu i denunciar les vulneracions de drets que han patit els independentistes a l'estat espanyol.Si se'ls aixeca la immunitat, Puigdemont, Comín i Ponsatí continuaran sent eurodiputats amb l'única diferència que no tindran immunitat i podran ser jutjats. L'aixecament de la immunitat no vol dir que se'ls extradeixi immediatament, perquè això ho haurà de decidir un jutge, no el Parlament Europeu, i la qüestió va per llarg i de moment els jutges que han revisat el cas han donat la raó a les defenses. També caldrà veure sota quins termes s'accepta l'aixecament de la immunitat.Ara fa un any, Puigdemont, Comín i Ponsatí van poder entrar finalment al Parlament Europeu. Durant tots aquests mesos, concretament des de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre el cas d'Oriol Junqueras del 19 de desembre de 2019, els eurodiputats de Junts han pogut exercir el seu càrrec amb normalitat. Gaudeixen d'immunitat a tot Europa menys a Espanya, on el Suprem, que ja no va deixar sortir Junqueras de la presó per poder ser eurodiputat, manté activades les ordres de detenció ignorant les prerrogatives parlamentàries. En funció de quina decisió prengui el Parlament Europeu sobre la immunitat, es podrà presentar recurs a la justícia europea.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor