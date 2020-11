La Generalitat Valenciana proposa reunions de 10 persones durant els 6 dies més assenyalats de Nadal

La Generalitat Valenciana proposa al Consell Interterritorial de Salut que es permetin les reunions de fins a deu familiars en els sis dies de les festes nadalenques més "assenyalats", però ha recalcat que no planteja que s'ampliï aquesta decisió per a les reunions socials d'amics, que seguirien amb el límit de sis persones.Així ho ha explicat la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en una roda de premsa per informar sobre l'evolució de la pandèmia a la Comunitat. Barceló ha assegurat que la Generalitat està treballant juntament amb la resta de comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat per "unificar a tot el territori" les mesures de prevenció durant Nadal. En aquest marc, ha donat a conèixer les mesures que planteja la Comunitat Valenciana."Ens agradaria arribar a un acord general per a totes les comunitats autònomes perquè no hi hagi diferència entre els territoris", ha assenyalat. La Conselleria de Sanitat proposa mantenir la limitació de sis persones en reunions d'àmbit social entre amics. No obstant això, ha plantejat que s'ampliï el nombre de persones que es poden reunir en l'àmbit familiar fins a deu, "exclusivament per a dates molt assenyalades per Nadal", que serien el 24, 25 i 31 de desembre i l'1, 5 i 6 de gener."Les persones que es podrien reunir en l'àmbit social no variaria i només en l'àmbit familiar podríem acceptar fins a un màxim de deu persones, només en les dates que he assenyalat", ha indicat. Pel que fa a la mobilitat, Barceló ha explicat que la Comunitat és "partidària d'una resposta coordinada amb la resta d'autonomies" i que pugui "flexibilitzar" en els sis dies assenyalats, "els més importants de les festes nadalenques".