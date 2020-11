VÍDEO Uns lladres roben un estanc de Cardedeu encastant-hi un cotxe

Uns lladres han robat aquesta matinada en un estanc de la plaça Anselm Clavé, de Cardedeu, al Vallès Oriental. Com es veu en una imatges que s'han fet virals a les xarxes socials, almenys dues persones han fet servir un cotxe per encastar-lo a l'aparador de l'establiment.Tot i insistir en els cops, només s'han pogut endur una quantitat poc destacada de tabac, però han causat importants destrosses a l'aparador i la persiana.Al cap d'uns minuts, han fugit i de moment no han pogut ser detinguts. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.

