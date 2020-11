Sàmper justifica l'ús de la pistola Taser a Sabadell però avança que els Mossos analitzen el cas

Atenció‼️



Aquesta actuació amb pistoles elèctriques taser de @mossos és molt preocupant i desproporcionada.



Si teniu informació de la situació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres 📲 saidavi@iridia.cat#StopTaser pic.twitter.com/lLkWqnichW — IRIDIA (@centre_IRIDIA) November 26, 2020

El conseller d'Interior Miquel Sàmper justifica l'ús de la pistola Taser en el cas de la noia reduïda al CAP Creu de Barberà de Sabadell , que estudia denunciar l'agent que va disparar-la dimecres passat. Així ho ha dit aquest divendres a Vic en una trobada amb els cossos de seguretat de la ciutat.Sàmper ha remarcat que, tot i que no hi va haver agressions, la jove "molt alterada" va generar "un episodi de violència i tensió amb els metges i pacients", que van finalment requerir el cos dels Mossos. Va ser llavors quan els agents van actuar amb la pistola elèctrica. "És un dels casos en què està justificada la intervenció", ha reiterat.En aquest sentit, Sàmper ha explicat que l'ús de la pistola Taser està pensat per "si l'ús d'una reducció física, les conseqüències podrien ser molt pitjors". "Quan hi ha una agitació tan important com la que tenia ella, segurament amb la tensió arterial elevada, hi ha més riscos que amb una intervenció física pugui haver-hi des d'un infart a una lipotímia", ha declarat.D'altra banda, el conseller ha remarcat que l'actuació s'està investigant. "Al darrere de qualsevol intervenció hi ha una investigació. En funció del resultat es porta a fiscalia o al jutjat", ha afegit.El conseller ha explicat que després que la disparessin amb pistola elèctrica, van portar-la als serveis mèdics per certificar que estava bé i posteriorment la jove va prestar declaració.Sàmper ha recordat que la intervenció amb pistola elèctrica "està permesa" a Catalunya, però ha puntualitzat que d'ençà que el protocol està en marxa "només hi ha hagut 110 intervencions", que cal sumar-li la del passat dimecres a Sabadell. "Són molt poques actuacions", ha apuntat.En aquesta línia, ha destacat que "és una possibilitat d'intervenció que ha de ser molt reduïda" i "no pot ser un costum habitual". "És per casos similars a aquests, quan la reducció física pot ser pitjor", ha afegit.

