Curen el càncer de retina d'un nen a Catalunya amb un tractament pioner al món

Un nen amb càncer de retina ha superat la malaltia gràcies a un tractament pioner a nivell mundial basat en un virus oncolític. A en Fèlix, un infant resident a Veneçuela, li van diagnosticar el tumor als dos ulls quan tenia quatre mesos.Amb menys de dos anys, va perdre un ull, i va ser durant el tractament per curar el segon ull que el van incloure en un assaig clínic impulsat per l'Hospital Sant Joan de Déu i per la companya biotècnica Biosciences.A diferència de la quimioteràpia convencional, li van injectar a la retina un virus modificat genèticament, el qual selecciona, ataca i destrueix les cèl·lules cancerígenes. L'èxit d'aquesta teràpia ha permès que el petit, que ara té quatre anys, no hagi quedat totalment cec.

