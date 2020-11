Enxampat un caçador il·legal per consumir cocaïna mentre duia una escopeta

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient de la Regió Policial Terres de l’Ebre van denunciar el passat dimecres un home, de 37 anys i veí de la Galera (Montsià), per consum i tinença de cocaïna mentre portava una escopeta de caça.Segons ha comunicat aquest divendres el cos policial en una nota de premsa, els agents el van interceptar al voltant de les 11 del matí i també li van intervenir un ganivet de grans dimensions. L’individu, que tampoc duia la documentació necessària per a exercir l’activitat de cacera, va ser denunciat per infraccions a la Llei Orgànica 4/2015, de Protecció de la Seguretat Ciutadana i a la Llei 1/1970 de caça.Durant l’actuació, els agents van recollir les restes de la substància estupefaent així com alguns dels estris que l’home havia utilitzat per al seu consum. Pel que fa a l’arma llarga de foc, una escopeta del calibre 12 d’un sol canó per a la caça major, els Mossos van iniciar les gestions per a la seva tramesa a la Guàrdia Civil, cos de seguretat encarregat del control d’armes i explosius.Els Mossos d’Esquadra subratllen en el comunicat que aquest tipus de conductes no es detecten habitualment en els dispositius policials que periòdicament es realitzen per al control de l’activitat de caça.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor