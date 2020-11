Barcelona aprova l'expropiació de la Casa Buenos Aires

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres la modificació urbanística necessària per expropiar la Casa Buenos Aires, una finca de Vallvidrera propietat de la congregació dels Pares Paüls i que ha estat ocupada per moviments veïnals durant un any i mig fins al seu desallotjament el passat 28 d'octubre.Barcelona en Comú, PSC i ERC han votat a favor de la mesura, mentre que JxCat s'ha abstingut i Ciutadans, Barcelona pel Canvi i el PP han votat en contra. Els Pares Paüls tenien la intenció de construir un hotel de luxe a l'espai i ara l'Ajuntament modificarà els usos per fer-hi habitatge dotacional i convertir-lo en un equipament públic i protegir el patrimoni de la finca.La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha defensat la mesura assegurant que la via de l'expropiació és "l'única eina possible" per dotar d'ús públic la Casa Buenos Aires. Sanz ha aprofitat per criticar que la Generalitat no aturés el desallotjament del 28 d'octubre executat pels Mossos d'Esquadra.Sanz ha qualificat d'"anomalia" que la finca no estigués protegida patrimonialment fins ara i hi ha coincidit el regidor d'ERC Coronas. El republicà ha celebrat l'aprovació de la mesura però ha lamentat que la conversió de finques en equipaments públics depengui de les reivindicacions que facin els veïns de cada zona. "Per què la Buenos Aires sí i Can Raventós no?", ha preguntat.Des de JxCat, el regidor Jordi Martí ha assegurat que l'Ajuntament no es va interessar en la finca de Vallvidrera fins que va començar l'ocupació el març del 2019. "No es pot expropiar sense diàleg amb la propietat", ha dit. Un argument que també ha fet servir el portaveu de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, que ha demanat apostar per la col·laboració público-privada.Des de Ciutadans, Celestino Corbacho ha qualificat les polítiques de l'Ajuntament d"urbanisme" de caprici mentre que Óscar Ramírez (PP) ha acusat de "blanquejar" l'ocupació de la Casa Buenos Aires.L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat a la sessió plenària d'aquest divendres l'últim tràmit urbanístic per traslladar el CAP Lluís Sayé del Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia. El consistori ha modificat la definició urbanística de l'espai per incorporar l'ús sanitari i assistencial. Ara se cedirà l'espai al Servei Català de la Salut (CatSalut), que haurà de construir el nou ambulatori.Tots els grups han votat a favor de l'aprovació del tràmit, posant punt final a un conflicte que fa més d'una dècada que dura. Des del 2008 el CAP està pendent de trasllat i durant el mandat passat només Barcelona en Comú i la CUP van votar favorablement al trasllat a la Misericòrdia.La resta de grups prioritzaven que l'espai fos per a l'ampliació del Macba. Finalment, un acord entre totes les parts per ampliar el museu a la plaça dels Àngels va deixar via lliure per al trasllat del cap a la capella, ubicada al carrer Montalegre.El CAP ha assolit el seu objectiu després de constituir una plataforma conjunta de treballadors i veïns, que ha protagonitzat diverses mobilitzacions i va ocupar la capella durant diversos mesos per reclamar el trasllat. Tràmits burocràtics i la pandèmia han fet que el desenllaç s'hagi allargat respecte el calendari previst Avui tots els grups han votat a favor de la modificació urbanística, tot i que alguns no s'han estalviat retrets al govern municipal, especialment als comuns, a qui responsabilitzen d'haver generat el conflicte oferint primer la capella al Macba i després al CAP. ERC, PP i Barcelona pel Canvi han qualificat de "millorable" el paper del govern municipal.

