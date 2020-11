Els dos condemnats per tallar la Ronda de Dalt el 8-N recorreran la sentència: «És purament política»



Francisco Garrobo (@fgarrobo) és un dels vaguistes condemnats a tres anys i mig de presóhttps://t.co/oYebjZloJQ pic.twitter.com/gB9X027dXG — NacióPolítica (@naciopolitica) November 27, 2020

Els dos manifestants condemnats per tallar la Ronda de Dalt en la vaga general del 8 de novembre del 2017, contra l'aplicació del 155, recorreran la sentència de l'Audiència de Barcelona. Així ho han anunciat els dos activistes, Francisco Garrobo i Moisès F., en una roda de premsa davant del Palau de Justícia, acompanyats per juristes i membres d'Alerta Solidària i Solidaritat Perifèrica, que s'encarreguen de la defensa, així com d'altres col·lectius que els donen suport.Garrobo ha afirmat que és una sentència "purament política" per condemnar "totes les persones que lluiten dia a dia" en els moviments socials. L'Audiència de Barcelona ha condemnat Garrobo a tres anys i mig de presó i Moisès F., a un any, per desordres públics greus.El portaveu d'Alerta Solidària, David Aranda, ha titllat la sentència condemnatòria dels dos manifestants d'"infame" i "vergonyosa" i sosté que fa un "ús extensiu del terme 'violència' com va fer el Tribunal Suprem en la sentència del procés". "És una sentència política que hem de tractar des d'un punt de vista polític. No valen les anàlisis legals, que ja es van fer en el seu moment a la sala i no es van tenir en compte", ha assegurat l'advocat.Garrobo considera que és una de les primeres persones dels moviments socials "afectada per la sentència de Marchena" i ha reivindicat el 8-N com un "moment de lluita i apoderaments col·lectius". L'activista, membre del Secretariat Municipal de la CUP de Barcelona, ha defensat recórrer la sentència per "lluitar pel dret a vaga".Garrobo considera que la decisió de l'Audiència "desmunta un dret fonamental dels treballadors", el de vaga, i ha afirmat que el 8 de novembre es trobava participant en "un piquet informatiu en una vaga convocada de forma legal". Aranda ha coincidit a assenyalar que la sentència és un "avís a navegants per a les persones que volen manifestar-se" i que "equipara un tall de carretera a violència o a un delicte de desordres públics". En aquest sentit, ha argumentat que "certa alteració de l'ordre públic" és "Inherent" a una vega general.La concentració per donar suport als dos condemnats per l'Audiència de Barcelona, i que recorreran davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha reunit una cinquantena de persones, membres d'organitzacions socials i polítiques. Entre aquests, el diputat de la CUP Carles Riera i la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie.

