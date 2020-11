VÍDEO La connexió en directe més viral per la mort de Maradona: «No què? Alguna cosa...»

Somos lo mejor del país! pic.twitter.com/sbpdxKxAcn — Sanguchetti (@Sanguchettti) November 25, 2020

La pèrdua de Diego Armando Maradona ha commocionat l'Argentina en particular i a tot el món del futbol en general. El cop emocional és històric. Les mostres de condol, missatges d'agraïment i textos de record es compten per milions des d'aquest dimarts, quan l' astre argentí moria als 60 anys després de patir una aturada cardiorespiratòria al seu domicili de Tigre.Televisions d'arreu del món han fet (i continuaran fent en els propers dies) especials de tota mena per recordar la figura de Maradona, però hi ha una connexió en directe que s'ha fet especialment viral en les últimes hores. Es tracta d'una intervenció des de peu de carrer, a San Juan, a l'Argentina. El reporter recorre la terrassa d'un bar a la recerca de reaccions emotives per part de la gent. El resultat, però, no és l'esperat.En poc menys de mig minut, el periodista, Luciano, parla amb quatre persones. Cap d'elles mostra un interès o preocupació especial per la mort d'El Diego. "La veritat és que no m'interessa el futbol", "sincerament, no és el meu ídol" o "no era fanàtic seu" és alguna de les respostes que rep mentre des del plató no donen crèdit i ell ja gairebé no sap ni on ficar-se.

