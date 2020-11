Barcelona aprova l'últim tràmit per traslladar el CAP Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat a la sessió plenària d'aquest divendres l'últim tràmit urbanístic per traslladar el CAP Lluís Sayé del Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia. El consistori ha modificat la definició urbanística de l'espai per incorporar l'ús sanitari i assistencial. Ara se cedirà l'espai al Servei Català de la Salut (CatSalut), que haurà de construir el nou ambulatori.Tots els grups han votat a favor de l'aprovació del tràmit, posant punt final a un conflicte que fa més d'una dècada que dura. Des del 2008 el CAP està pendent de trasllat i durant el mandat passat només Barcelona en Comú i la CUP van votar favorablement al trasllat a la Misericòrdia.La resta de grups prioritzaven que l'espai fos per a l'ampliació del Macba. Finalment, un acord entre totes les parts per ampliar el museu a la plaça dels Àngels va deixar via lliure per al trasllat del cap a la capella, ubicada al carrer Montalegre.El CAP ha assolit el seu objectiu després de constituir una plataforma conjunta de treballadors i veïns, que ha protagonitzat diverses mobilitzacions i va ocupar la capella durant diversos mesos per reclamar el trasllat. Tràmits burocràtics i la pandèmia han fet que el desenllaç s'hagi allargat respecte el calendari previst Avui tots els grups han votat a favor de la modificació urbanística, tot i que alguns no s'han estalviat retrets al govern municipal, especialment als comuns, a qui responsabilitzen d'haver generat el conflicte oferint primer la capella al Macba i després al CAP. ERC, PP i Barcelona pel Canvi han qualificat de "millorable" el paper del govern municipal.

