Els comerços d'Osona revifen amb la reobertura dels bars

Aquesta setmana, malgrat el fred de la plana de Vic, les terrasses d'alguns bars i restaurants s'han tornat a omplir. I això s'ha notat una mica més als calaixos dels comerços. "Sort n'hi ha dels bars i restaurants que ens porten molta gent a les botigues". Així és com en Salvador de la sabateria Giralt, al carrer Manlleu de Vic, defineix la importància del sector de la restauració en el comerç.Des de l'Òptica Estrada, a la plaça Major de Vic, l'Olga apunta que els "carrers estan més vius i plens", però tampoc hi han notat gaire. Des de l'esclat de la pandèmia, l'establiment ha començat a donar hores per fer les visites i "la gent s'hi ha anat adaptant". El fet que es tracti d'un servei essencial potser no han experimentat tant la davallada de vendes, tot i que fa unes setmanes que han començat a tancar els dissabtes a la tarda, quelcom impensable fa un temps.També a la plaça Major, en Jordi de la Llibreria Anglada remarca que han percebut més moviment "sobretot a la tarda". "Potser abans, després de dinar, la gent ja es quedava a casa", explica, remarcant que "ara ha canviat i entra més gent". Per al llibreter, la reobertura dels bars "és clau, sense dubte".En aquest mateix sentit, des de Vic Comerç , el seu president Toni Brachs, remarca que la reobertura dels bars i restaurants "és essencial". "És una sinergia pura. La gent que pot anar als bars, es desplaça i potencialment poden entrar a una botiga", explica, destacant que "això es retroalimenta". I si es talla la comunicació, hi perden ambdós: comerç i restauració."Depenem molt de la comarca. El cap de setmana ho és tot per a nosaltres", diu la Paqui, dependenta d'El Didal, una botiga de moda íntima, pijames, bany i altres complements, que rep clients d'arreu d'Osona, una opció que ara s'ha encallat amb el confinament perimetral municipal. En aquest sentit, en Salvador de la sabateria Giralt apunta que "a Vic ve molta gent de municipis d'Osona, com Manlleu o Torelló, però també d'altres comarques com Girona i Olot. I la gent de Vic també va a aquests llocs". "És un peix que es mossega que es mossega la cua", remarca.De fet, segons dades de Vic Comerç, un 60% dels clients que compren a la capital d'Osona provenen de la mateixa comarca. En aquest sentit, Toni Brachs recorda el servei de repartiment a domicili tant a Vic com a Osona. El repartiment, finançat per l'Ajuntament de Vic, va a càrrec de les empreses d'economia social Adfo i Areté.Pel que fa a Torelló, des de l' ACT (Agrupació de Comerciants de Torelló) , Marisa Garcia apunta que el confinament perimetral del cap de setmana s'ha notat sobretot en botigues de roba, algunes de les quals han tingut un 30% de davallada en vendes. "Hi ha gent que ve de Manlleu o Ripoll, que ara no pot", explica.Pel que fa a l'obertura dels bars i restaurants s'ha detectat "poc ambient". Garcia afegeix que "hi ha com una mena de tristesa col·lectiva de consum" i que "no ha acabat d'arribar la il·lusió del Nadal dels altres anys". Tot i això, posa en valor l'obertura de cinc establiments al municipi.Per contra, Carme Peix, del MAB (Manlleu Associació de Botiguers), apunta que a Manlleu no es dona "aquesta casuística". "Ve gent de l'entorn, però es mouen entre setmana", explica, remarcant que el confinament perimetral municipal de cap de setmana ha repercutit en positiu perquè els veïns de Manlleu "compren més al comerç de proximitat". "Ara es fan vendes que potser no haurien fet abans, ja que hi ha els centres comercials tancats", afegeix, posant per exemple, la compra d'electrodomèstics. Paral·lelament apunta que la venda "també és més reflexiva".En aquest mateix sentit es pronuncia la presidenta de Tona punt de comerç , Núria Serra, que veu el confinament perimetral de cap de setmana com quelcom positiu per al comerç de Tona. "No és un gran èxit", diu, però sí que "els comerços hem notat que la gent es queda al poble i la que venia de fora s'organitza per comprar entre setmana".En aquest sentit, aprofita per reivindicar el comerç de proximitat: "Hi ha un servei bo, a prop i amb professionals", conclou.

