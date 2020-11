La noia reduïda amb pistola Taser en un CAP de Sabadell estudia denunciar l'agent

Atenció‼️



Aquesta actuació amb pistoles elèctriques taser de @mossos és molt preocupant i desproporcionada.



Si teniu informació de la situació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres 📲 saidavi@iridia.cat#StopTaser pic.twitter.com/lLkWqnichW — IRIDIA (@centre_IRIDIA) November 26, 2020

La noia reduïda amb una pistola Taser aquest dimecres a les portes del CAP Creu de Barberà de Sabadell, Paula Parra, està estudiant denunciar l'agent que el va disparar. Així ho ha manifestat a TV3 i ha qualificat de "desmesurada" aquesta actuació, tot i que ha admès haver agredit un policia "per defensa pròpia".La veïna ha explicat que es va alterar en saber que no podia entrar al centre sanitari amb la seva mare, que l'acompanyava, per totes les mesures relacionades amb la Covid-19, i ha negat agressions a personal sanitari. Parra ha qüestionat si a l'acadèmia "no els ensenyen a reduir una persona sense tanta violència" i ha continuat, "no arribo a 1,60 metres i peso poc més de 40 quilograms".Parra ha relatat com ha sentit els efectes de la Taser: "Una punxada d'uns segons i després vaig notar la descàrrega elèctrica, que em va fer caure al terra". I ha seguit l'explicació, "tot i estant al terra em seguien fent la descàrrega".El codirector del Centre Iridia, Andrés García Berrio, ha assegurat que hi ha "indicis clars de desproporcionalitat" en la reducció per part dels Mossos. Irídia s'ha posat en contacte amb la víctima per oferir els seus serveis jurídics i suport si decideix emprendre accions judicials. Segons ell, el fet "podria arribar a ser delictiu". García ha apuntat que, segons es veu al vídeo que ha circulat, la dona està al terra perquè ja se li hauria aplicat una descàrrega i se li apliquen dues més "quan hi ha una clara superioritat" d'agents i no va armada ni hi ha un risc real per a la vida de ningú. Ha defensat que hi ha altres usos de la força "menys lesius".I és que García Berrio ha apuntat que no es té en compte l'afectació emocional i psicològica de l'ús d'aquestes pistoles. A més, ha insistit que es podria haver fet ús de la mediació o de la intervenció del personal psiquiàtric que hi havia al propi CAP, a les portes del qual van succeir els fets. Ha afegit que es pot emprar "una mica més de temps" perquè no hi havia armes ni una situació de risc real per a la vida o integritat física de les persones presents.Per tot això, ha reclamat una investigació "profunda" per part del cos policial i també a nivell judicial. El codirector ha expressat la gran preocupació per l'ús d'aquestes armes i ha afirmat que en països com el Regne Unit s'ha arribat a un ús "generalitzat" davant de casos en què no seria necessari.El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha justificat l'ús de la pistola Taser per part de Mossos perquè considera que, en aquest cas, qualsevol altra actuació hagués estat pitjor. "La dona estava molt alterada i un altre intent de reduir-la hauria tingut conseqüències pitjors per a ella com, per exemple, un infart", ha assegurat. Tot i això, el conseller ha anunciat que s'ha obert una investigació policial pels fets i ha insistit en què l'ús de la pistola elèctrica ha de ser sempre "un últim recurs". Segons Sàmper, van ser els mateixos sanitaris els qui van demanar la intervenció policial perquè la dona havia agredit personal mèdic i gent de les consultes.El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha manifestat el “suport explícit” a l’actuació policial i ha defensat l’ús d’aquesta arma, que “s’ha regit en tot moment als protocols”. Ha lamentat “l’intent de criminalització” que des d’algunes entitats s’ha volgut fer i que les imatges “no recullen en cap cas” tota la intervenció dels agents. I que això porti a fer “una valoració precipitada, parcial i totalment subjectiva que no s’ajusta gens a la realitat ocorreguda”.El sindicat ha demanat que s’esperi a la gravació de la càmera dels policies per conèixer tota la successió dels fets. Ha carregat contra les “valoracions de part”, perquè “no fan cap favor al servei de seguretat pública de Catalunya”.Ha recordat que hi ha mossos lesionats, de caràcter lleu, així com també personal mèdic i que van produir-se danys materials a l’interior de l’equipament.

