Mont-rebei reclama auxili

La comarca de la Noguera ha buscat durant dècades el seu espai a Catalunya. El territori que va des d'Ivars fins a Vilanova de l'Aguda i des d'Àger fins a Torrelameu ha tingut la pretensió de tenir visibilitat i de projectar una imatge que dinamités les idees que apuntaven la comarca com una zona pobra i amb poc interès. I s'ha aconseguit.La comarca ha sabut vendre's en els darrers anys com un espai idoni on explorar experiències naturals, esportives i paisatgístiques, i el millor exemple d'aquesta transformació ha estat el congost de Mont-rebei, un dels congostos més estrets de Catalunya que forma part de la Reserva Natural Parcial de la Noguera Ribagorçana i que es troba entre Catalunya i Aragó. Un camí, construït per Enher durant l'edificació del complex hidroelèctric, per on passen ara milers de persones cada any.Ningú no hi anava al congost, fins que es va posar de moda. Tant s'hi va posar, però, que els problemes econòmics vinculats a la poca presència de turistes ha donat pas a nombrosos inconvenients provocats per la massificació. Mont-rebei ha anat morint d'èxit sense que ningú hagi posat les estructures de gestió per assimilar el nombre de caminants i senderistes que s'hi passegen cada any, uns 200.000 ara, ni tampoc per minimitzar el perill de la muntanya.Els despreniments i les esllavissades s'han anat reproduint en els darrers anys (set en dos anys) i fins i tot han deixat víctimes mortals; el 16 d'abril del 2018, un matrimoni que anava amb cotxe per la carretera de Castell de Mur va ser aixafat per una esllavissada . Eren els pares de Jordi Navarra, actual alcalde de Sant Esteve de la Sarga, el municipi de 124 habitants que té la competència de gestionar els camins congost i que es queixa de la solitud a l'hora d'afrontar l'administració de l'entorn natural.Navarra és dels alcaldes que més ha aixecat la veu per alertar dels problemes de Mont-rebei, avui tancat per un gran despreniment de roques que ha bloquejat els camins. Ara no hi pot anar ningú al congost, igual que fa trenta anys, quan ningú sabia ni que existia. De fet, l'alcalde no vol que es reobrin les vies d'accés fins que no hi hagi un pla de gestió sòlida i amb la implicació de les administracions.L'aparcament amb cita prèvia i pagament no ha servit per regular una massa de turistes que, diu Navarra, ha destrossat l'essència del congost. L'alcalde assegura que molts turistes passegen "sense respecte", i reconeix que situació s'ha "descontrolat" perquè "no sabem com aturar la gent", i apunta que cal una "gestió responsable" que garanteixi la viabilitat de Mont-rebei com a espai turístic i motor econòmic de la Noguera alta.Els paratges naturals que té son un reclam turístic per a la comarca, que oferia fins ara les experiències naturals juntament amb activitat astronòmiques al voltant del Centre d'Observació de l'Univers, ubicat a Àger. La seva alcaldessa, Mireia Burgués, admet que l'oferta turística basada en roques i cel és un dels motors que fa rutllar l'engranatge comercial de la zona, però cal una revisió de la situació que haurà de passar, forçosament, per la posada en marxa d'un Pla Director del Govern de la Generalitat i de l'executiu d'Aragó que fixi les normes d’ús, de seguretat, les activitats econòmiques, la regulació de la navegació, aparcament i l’accés.

