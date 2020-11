Els universitaris ja poden demanar la compensació de la T-Jove pels dies sense classe

ha temps fins al 31 de gener.

Altres notícies que et poden interessar

Ja està obert el procés per sol·licitar una compensació de la T-Jove. Els estudiants afectats per la limitació de les classes presencials a la universitat per la pandèmia del coronavirus poden fer els tràmits des d'aquest dijous. Aquests joves rebran una targeta de transport, que rep del nom de T-compensació Covid, del valor dels dies que no van poder utilitzar la T-Jove.Els estudiants universitaris amb una T-Jove validada abans del 16 d'octubre.HiA través d'un formulari disponible en aquesta web , tant si la T-Jove ja ha caducat com si no. Cal una imatge de les dues cares de la T-Jove i la matrícula universitària per acreditar que s'és estudiant.Un cop rebuda la informació, l'ATM quantificarà els dies a compensar en cada cas. I un cop aprovada la petició, l'estudiant recollirà a l'estació que triï, un títol T-Compensació Covid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor