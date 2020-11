Ayuso, a Barcelona: «Madrid és un paradís de llibertat»

La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, en la roda de premsa a Barcelona aquest divendres. Foto: ACN

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparegut en roda de premsa aquest divendres després d'un viatge a Barcelona en què s'ha reunit a porta tancada, entre d'altres, amb representants de l'hostaleria, associacions de pares i mares d'alumnes d'escoles concertades i Societat Civil Catalana. Una visita que precedeix la que té prevista a Tarragona aquest divendres el president del PP, Pablo Casado, en plena precampanya de les eleccions del 14-F"Els madrilenys sempre ens hem sentit units als catalans i a Barcelona. Catalunya sempre ha estat un lloc avantguardista que hem mirat amb admiració", ha afirmat, abans d'advertir que moltes empreses "fugen de Catalunya" i ara es troben que els independentistes "els tornen a imposar una política fiscal", en referència a l'acord de pressupostos entre ERC i el govern espanyol que inclou l'harmonització fiscal. "Madrid i Catalunya juntes són més fortes", ha reblat.En un hotel de Sants, des d'on partirà cap a Saragossa abans de tornar a Madrid, la presidenta madrilenya ha insistit que serà "el pitjor malson" dels que qüestionin la fiscalitat baixa de Madrid, davant les acusacions de dúmping fiscal que realitzen altres autonomies . "És difícil explicar a un comerciant d'Argüelles o de Fuenlabrada que uns diputats que han trencat la convivència han decidit apujar-los els impostos", ha afirmat, en referència als representants d'ERC al Congrés que han pactat el suport als pressupostos de l'Estat a canvi de revisar les polítiques impositives.Ayuso ha ironitzat que el líder republicà a la cambra baixa, Gabriel Rufián, "tenia raó en part" quan va qualificar la regió de "paradís fiscal". "Madrid és un paradís però de la llibertat, no d'imposicions polítiques, i no hi ha dret que les administracions asfixiïn els ciutadans", ha assegurat. A parer seu, els governs han de garantir una pressió fiscal baixa. "Si fos per l'economista Rufián, els madrilenys pagarien 2.000 milions en impostos més a l'any, i no crec que a Catalunya li anés millor, perquè Madrid és l'autonomia que més aporta a la caixa comuna", ha defensat.La presidenta madrilenya ha centrat la intervenció a contraposar el model fiscal madrileny al català i a denunciar el "full de ruta" dels polítics independentistes per "obligar" Madrid a apujar impostos, un itinerari de qui a parer seu el govern de Pedro Sánchez és "còmplice", i ha tret pit de la fugida de companyies catalanes cap a Madrid. Ayuso sostè que els empresaris catalans instal·lats a Madrid "fugen" d'una autonomia amb impostos elevats i on "no se'ls deixa educar en castellà els seus fills".Sobre la llengua, la dirigent ha opinat que a Catalunya es persegueix l'ensenyament concertat i "es priva als ciutadans de ser escolaritzats en la seva llengua, que són el català i per descomptat l'espanyol". Per això, Ayuso ha contraposat el model català al madrileny, en què segons ha afirmat "un nen pot estudiar a l'escola que els pares considerin". "Cap buròcrata ha de dir a ningú on han d'estudiar els fills ni (que no poden) aprendre un idioma que ja parlen gairebé 600 milions de persones, perquè els idiomes estan per a unir", ha asseverat.Malgrat la suposada amenaça al castellà a Catalunya, Ayuso ha afirmat que durant el viatge a la capital catalana no s'ha trobat cap ciutadà amb què no pogués expressar-se en la llengua comuna de l'Estat. "Ens uneixen molts lligams i m'he trobat molt bé a Barcelona, sempre em passa", ha apuntat. Això sí, la presidenta madrilenya ha percebut que "la gent ja no pot més" per casos com els d'"un comerciant que no obre o un pare que no sap si pot pagar l'escola dels fills".Ayuso també ha defensat el seu model de mesures "quirúrgiques" per la crisi sanitària, ha promès que mantindrà el suport a l'hostaleria i ha apostat per estendre'l a Catalunya. "A Barcelona, amb el bon clima que hi ha, estaria bé traure la restauració al carrer", ha receptat. La presidenta madrilenya ha aprofitat les trobades amb empresaris de l'hostaleria per explicar el model madrileny contra la pandèmia. "El que he après d'aquest virus és que no es pot estar ni a zero ni a cent, ni amb tot tancat ni amb tot obert", ha apuntat.Casado prendrà el relleu d'Ayuso amb una visita aquest divendres a Tarragona, on es reunirà amb representants del sector turístic, acompanyat d'Alejandro Fernández, candidat dels populars a les eleccions del 14-F, uns comicis en què la formació aspira a aprofitar la desfeta de Ciutadans i a evitar que els superi Vox. Precisament el líder del partit ultraconservador, Santiago Abascal, va visitar aquest dijous Barcelona per reunir-se amb el comité de campanya a Catalunya, i amb el seu candidat, Ignacio Garriga. Ho van fer al mateix hotel on ara ha comparegut Ayuso, en una roda de premsa convocada a última hora.

